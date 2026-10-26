Fiumicino, marciapiedi più sicuri, al via i lavori di riqualificazione in undici strade

Primi cantieri in via della Pesca, poi gli interventi si estenderanno ad altre zone del territorio

Sono iniziati in via della Pesca i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali, previsti dall’Amministrazione nell’ambito del programma di interventi finalizzati alla riqualificazione e al miglioramento della sicurezza dei percorsi pedonali.

Le opere saranno eseguite per tratti successivi, secondo un cronoprogramma che interesserà progressivamente diverse strade del territorio.

Oltre a via della Pesca, questa prima fase di interventi interesserà progressivamente le seguenti strade:

• Via Cardinal Lambruschini

• Via Giovanni Cena

• Via del Canale

• Via Corrado Tommaso Crudeli

• Via Porto Santo Stefano

• Via del Porto di Claudio

• Via Gemignano Montanari

• Via della Scafa, nel tratto compreso tra via Mario Paolini e la Madonnella

• Via Coni Zugna, dal civico 11 alla Madonnella

• Via Tempio della Fortuna

Per consentire il regolare svolgimento delle opere, a partire dalle ore 7:30, nei tratti interessati dai lavori è prevista l’istituzione temporanea del divieto di sosta e fermata con rimozione dei veicoli, del senso unico alternato e del limite di velocità di 30 km/h.

Le aree di cantiere saranno opportunamente segnalate attraverso apposita cartellonistica e dispositivi luminosi per le ore notturne. Durante l’esecuzione degli interventi saranno garantiti l’accesso dei residenti e l’entrata e l’uscita dai passi carrabili.