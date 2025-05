Corridoio C5: nuovo impianto semaforico su via Lago di Traiano, direzione Fiumicino

Onorati: “Abbiamo ritenuto necessario mettere in sicurezza quel tratto di strada particolarmente trafficata”

Si sono conclusi i lavori per l’installazione del nuovo impianto semaforico lungo via Lago di Traiano, nella direttrice del Corridoio C5, in direzione Fiumicino.

“Dopo aver completato l’impianto d’illuminazione dell’attraversamento ciclopedonale sul corridoio C5, abbiamo ritenuto necessario mettere in sicurezza quel tratto di strada che risulta particolarmente trafficata – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Il nuovo impianto è composto da lanterne semaforiche veicolari e da due semafori pedonali a funzionamento indipendente, progettati per attivarsi solo quando necessario, evitando così inutili interruzioni del traffico. Gli attraversamenti pedonali sono stati dotati di dispositivi tecnologici avanzati: pulsanti di prenotazione, countdown visivi e avvisatori acustici per i non vedenti”.

“Grazie a radar che rilevano l’arrivo dei veicoli a distanza, il sistema è in grado di gestire in modo intelligente il flusso del traffico: il semaforo mostra il rosso per indurre una riduzione della velocità e, solo all’approssimarsi del veicolo, scatta il verde. Questo meccanismo consente di migliorare la sicurezza stradale e di contenere le velocità medie lungo il tratto interessato” conclude Giovanna Onorati