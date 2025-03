Concessioni demaniali, prosegue il “botta e risposta” tra maggioranza ed opposizione

Di Genesio Pagliuca (PD): “Le chiacchiere stanno a zero, si convochi consiglio straordinario”

Prosegue il “botta e risposta” tra maggioranza ed opposizione, sul tema delle concessioni demaniali abitative. Dopo la risposta del Consigliere comunale Massimiliano Catini (clicca qui), torna alla carica il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca che replica: “Le chiacchiere stanno a zero, ora sono loro a essere chiamati a risolvere i problemi e a rispondere alle preoccupazioni dei cittadini, non a scaricare responsabilità su chi li ha preceduti”.

“Catini, invece di adottare sempre toni aggressivi, poco adatti al ruolo che dovrebbe ricoprire ma forse più vicini alla sua vera natura, inizi a lavorare e a produrre quei fatti tanto decantati che dopo quasi due anni di governo ancora non si sono visti” rimarca Di Genesio Pagliuca.

“Gli slogan e le accuse non bastano – incalza – servono soluzioni concrete, e finora non sono state viste né da noi e né soprattutto da quei cittadini che hanno espresso tutte le loro paure sulla questione delle concessioni demaniali ad uso abitativo. Ancora una volta, questa maggioranza preferisce lanciare dichiarazioni strumentali anziché fornire risposte serie. Un modo per sviare l’attenzione dalle proprie inefficienze”.

“Parlano di regolamenti, ma a oggi non hanno prodotto nulla di concreto. L’unica strategia che conoscono è confondere i cittadini con dichiarazioni che stravolgono la realtà. Perché, come sempre, rispondono senza rispondere. Chi governa oggi ha il dovere di trovare soluzioni, per questo ribadiamo la nostra richiesta di convocare subito un Consiglio comunale straordinario” conclude il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca