Concessioni demaniali a Fiumicino, passo avanti decisivo

Le associazioni locali accolgono con favore la delibera della Giunta: “Restano zone grigie, ma il percorso intrapreso è equilibrato”

di Fernanda De Nitto

“Prendiamo atto con soddisfazione dell’adozione da parte della Giunta Comunale della delibera n.173, con la quale sono stati completamente ridisegnati gli indirizzi politici sulla base dei quali affrontare e risolvere definitivamente l’annosa questione delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo nel Comune di Fiumicino” è quanto affermano le Associazione del territorio: Ass. Villaggio dei pescatori di Fregene, Autonomia da Fiumicino, Amici del litorale Passoscuro e Comitato Villaggio Mammolo a seguito della pubblicazione della delibera.

“La delibera, infatti – proseguono – recepisce in buona parte i risultati del Tavolo di confronto chiesto dalle Associazioni e avviato dall’Amministrazione fin dall’8 gennaio, riconoscendo quindi la fondatezza delle argomentazioni da noi sostenute e basate non su mere interpretazioni, ma su atti e documenti ufficiali. Sulle medesime argomentazioni, peraltro, hanno già adottato provvedimenti analoghi i Comuni di Terracina, Ardea e Santa Marinella“.

“Il lavoro non è finito – aggiungono – in quanto permangono alcune ‘zone grigie’ che vanno definitivamente chiarite, ma rispetto al punto di partenza che vedeva gli interessati tutti apoditticamente e indistintamente sine titulo, il passo in avanti è indubbiamente fondamentale e di questo ringraziamo in particolare il Sindaco Baccini che ha sempre indirizzato i lavori del Tavolo verso una soluzione che, salvaguardando ovviamente la legalità, fosse equilibrata e non vessatoria”.

“Le Associazioni garantiscono all’Amministrazione la loro disponibilità a collaborare nella fase di completamento del quadro regolatorio e di ricostruzione della posizione amministrativa dei singoli” hanno concluso le Associazioni.

Al fine di relazionare ai cittadini le importanti novità sul tema delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo le associazioni hanno organizzato un’assemblea pubblica per sabato 27 settembre, alle ore 15.30, presso lo Stabilimento balneare Gilda on the beach di Fregene.