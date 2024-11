Comitato Tavoli del Porto “Civitavecchia si schiera contro il porto della Royal Caribbean a Fiumicino”

“Accogliamo con favore la notizia dell’approvazione all’unanimità̀ di un ordine del giorno contro il terminal crocieristico privato che la Royal Caribbean vuole realizzare a Fiumicino.” Così in una nota il Comitato I Tavoli del Porto. “Il consiglio comunale di Civitavecchia dà mandato al Sindaco Marco Piendibene di aprire un confronto con il Sindaco della Città Metropolitana Gualtieri, il Presidente della Regione Rocca e con il Ministro dei Trasporti Salvini per verificare quale sia la loro volontà in merito alla realizzazione del terminal crocieristico privato di Fiumicino che nuocerebbe gravemente al porto di Civitavecchia e i suoi lavoratori.”