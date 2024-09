Carmine Belfiore nominato vicecapo vicario della Polizia di Stato

Baccini: “A nome dell’Amministrazione Comunale e della città di Fiumicino, esprimo le più sentite congratulazioni per la sua prestigiosa nomina”

Dopo il prestigioso incarico ricoperto quale Questore della Provincia di Roma, il rossanese Carmine Belfiore è stato nominato prefetto e vicecapo della Polizia di Stato con funzioni vicarie dal Consiglio dei Ministri riunitosi in mattinata.

Il nuovo mandato è il riconoscimento ad una carriera brillante, confermata anche nei due anni alla guida della Questura di Roma, in cui ha affrontato l’ordine pubblico e la prevenzione alla criminalità organizzata nella Capitale, la città più estesa e complessa d’Italia.

LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO DI FIUMICINO MARIO BACCINI “A nome dell’Amministrazione Comunale e della città di Fiumicino, esprimo le più sentite congratulazioni al Prefetto Carmine Belfiore per la sua prestigiosa nomina a Vice Capo della Polizia di Stato con funzioni vicarie. Un’ importante scelta – sottolinea il Primo Cittadino – che rappresenta il giusto riconoscimento per la sua eccezionale carriera, contraddistinta da grande impegno, competenza e dedizione. Durante il suo incarico come Questore di Roma, il Prefetto Belfiore ha sempre dimostrato una particolare attenzione verso il nostro territorio, contribuendo in modo decisivo alla sicurezza di Fiumicino e dei suoi cittadini e affrontando, con prontezza e professionalità, le sfide legate alla gestione della sicurezza pubblica”.

“A lui va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro svolto ed i migliori auguri per la sua nomina, con la certezza che saprà continuare a servire il Paese con lo stesso spirito di abnegazione che lo ha sempre contraddistinto. Cogliamo inoltre l’occasione per dare il benvenuto al Dott. Roberto Massucci, nuovo Questore di Roma, augurandogli un proficuo lavoro. Siamo certi che, grazie alla sua comprovata esperienza, saprà garantire una gestione efficace della sicurezza, con particolare attenzione agli eventi di grande rilievo, come il prossimo Giubileo del 2025″ conclude Mario Baccini