Scritto da Fiumicino Online - sabato, 1 Novembre 2025

Tartaruga marina Caretta Caretta liberata dalla Guardia Costiera a Fiumicino

Era rimasta intrappolata in una rete vicino alla costa

 

Disavventura a lieto fine nel pomeriggio per una tartaruga marina Caretta Caretta, soccorsa e salvata a Fiumicino dalla Guardia costiera.

 

 

In seguito alle molte segnalazioni giunte da parte di diversi cittadini, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Fiumicino è intervenuta con successo per il salvataggio dell’esemplare.

 

Le segnalazioni indicavano la presenza di una tartaruga della specie Caretta Caretta, rimasta intrappolata in una rete da pesca posta a breve distanza dalla costa, nei pressi dell’area settentrionale adiacente al costruendo porto commerciale di Fiumicino dove si sta realizzando la nuova Darsena pescherecci.

 

Il Personale Militare della Guardia Costiera è intervenuto prontamente, sia da terra che via mare, utilizzando il battello pneumatico G.C. B151 e, dopo diversi tentativi, resi complessi dalla posizione sottocosta dell’animale, gli operatori sono riusciti a liberare la tartaruga dalla rete.

 

L’animale, in buone condizioni di salute, ha ripreso così il mare aperto. Questo episodio rimarca ancora una volta l’importanza della collaborazione tra i Cittadini e le Istituzioni, affinché le Autorità preposte possano intervenire ancor più tempestivamente per la tutela dell’Ambiente marino.

 

 

 

