Caos traffico, Coronas: “Chi oggi protesta dimentica che governava quando i problemi sono esplosi”

“Le lamentele sulla viabilità e sull’assenza di presìdi risalgono proprio ai loro anni di mandato”

“Fregene, lasciate ogni speranza voi che entrate. È il titolo, quasi dantesco, di un articolo uscito sulla stampa nel luglio del 2017. Vi si racconta del Villaggio dei Pescatori assediato dal traffico, dal caos, dalla mancanza di parcheggi e dalla totale assenza di controlli. Se qualcuno pensasse che si tratta di un pezzo appena pubblicato, forse dopo il primo weekend di sole, sbaglierebbe di sette anni” è la replica di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, alle critiche mosse dall’opposizione sull’avvio della stagione estiva.

“Chi oggi punta il dito contro l’Amministrazione per i disagi legati all’afflusso turistico – prosegue Coronas – sembra avere la memoria molto corta. I problemi che oggi denunciano sono gli stessi di quando loro governavano, senza essere riusciti mai a individuare soluzioni strutturali. Le lamentele sulla viabilità, sulla gestione dei flussi e sull’assenza di presìdi risalgono proprio ai loro anni di mandato”.

“Da parte nostra c’è invece la volontà concreta di affrontare la questione con strumenti nuovi. Stiamo monitorando l’andamento del traffico, l’afflusso di turisti e stiamo studiando misure più efficaci per migliorare la vivibilità del litorale, sia per i residenti che per i visitatori. Le polemiche sterili non servono, servono idee e coerenza. Proprio quello che è mancato a chi oggi protesta e ieri taceva” conclude il capogruppo di Forza Italia, Coronas