Bilanci, cantieri e grandi visioni: ecco cosa bolle in pentola a Fiumicino

Mario Baccini fa il bilancio di metà mandato e svela le prossime sfide tra grandi opere, sviluppo e welfare

di Fernanda De Nitto

Il Sindaco Mario Baccini ha relazionato ad una platea di cittadini, amministratori, imprenditori, rappresentanti del mondo dell’associazionismo, dei sindacati e tecnici, quanto sinora realizzato dalla sua giunta in due anni e mezzo di governo e tutte le progettualità in essere.

Presenti presso l’Hotel Isola Sacra gli esponenti politici della maggioranza, dal Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, ai membri della giunta e del consiglio comunale insieme a dirigenti e incaricati. L’evento è iniziato con la visione di un video narrante delle bellezze storiche, archeologiche, turistiche e cittadine di Fiumicino e di tutte le sue località.

L’evento è stato promosso con l’obiettivo di fare il punto rispetto alle importanti azioni messe in campo dall’amministrazione Baccini, al giro di boa del suo mandato, riguardo la visione della Città destinata a progredire con nuove progettualità urbanistiche, turistiche, culturali, sociali e sportive.

Il primo cittadino ha specificato alcuni punti fondamentali riguardanti i progressi raggiunti e gli obiettivi da realizzare in primis con la messa in sicurezza delle finanze del Comune e la trasformazione della Fiumicino Tributi in società in house. Grazie ad una intensa azione di lotta all’evasione sono stati recuperati 15 milioni di euro dall’Imu e registrato un incremento del 25% del gestito della Tari.

“Fiumicino è una città che guarda al futuro con la concretezza di un bilancio tra i più solidi del nostro paese” ha dichiarato il Primo Cittadino.

Altri obiettivi elencati dal sindaco sono quelli legati all’urbanistica in particolare ad alcune importanti opere, tra cui il restaurato e rinnovato Pala Fersini, il futuro campo Cetorelli, il restyling della Madonnella, il polo natatorio del Granaretto e l’Auditorium. Quest’ultima opera è in gara per poter avviare successivamente i lavori per la sua realizzazione.

Lo stesso primo cittadino ha annunciato, tra i prossimi impegni, il rifacimento di buona parte delle arterie stradali di tutto il comune e la pubblica illuminazione nella maggior parte delle zone mancanti. Rispetto all’ambiente e alla sostenibilità l’amministrazione sta accelerando nella lotta all’abbandono indiscriminato dei rifiuti incentivando l’idea di una città pulita che guarda al futuro con senso di responsabilità.

Rispetto al welfare il Sindaco Baccini ha precisato che una buona parte del bilancio comunale è impegnata proprio per il sociale con iniziative di assistenza alle persone più fragili.

Nel corso dell’evento è stato fatto anche accenno ai lavori per la condotta di risalita di Fregene, che consentiranno una vera pulizia del mare, e alla situazione dei vincoli idrogeologici su Isola Sacra. Rispetto a quest’ultimo argomento, di particolare interesse per molti degli uditori presenti, il primo cittadino ha specificato che sono in corso incontri con la Regione Lazio e con lo stesso Arsial al fine di sbloccare i primi comparti mediante la realizzazione di vasche di laminazione.

Grande spazio al discorso relativo alle grandi opere a partire dallo svincolo di Via Trincea delle Frasche, proposto da Anas, al nuovo porto commerciale e la darsena pescherecci che a fine anno sarà conclusa da parte dell’Autorità di Sistema Portuale.

Tra i grandi progetti che segneranno il futuro di Fiumicino vi è sicuramente il porto turistico, definito dal Sindaco Baccini: “Prima esperienza internazionale di una struttura strategica per la città, quale meraviglia del nostro comune”. L’opera consentirà un indotto importante fatto di compensazioni utili alla riqualificazione del comune rispetto ad una struttura importante che sarà complementare a Civitavecchia e non antagonista.

Altro importante progetto di cui Fiumicino è protagonista riguarda l’ampliamento dell’aeroporto Leonardo Da Vinci, dove per la prima volta Enac e Adr si sono seduti ad un tavolo di confronto con rapporti strutturati tra gli enti interessanti miranti ad uno sviluppo di area vasta nel quale la città trarrà i suoi benefici in termini di abbattimento acustico e di opere, tra cui un parco di 85 ettari, il rifacimento di via Coccia di Morto, il raddoppio delle complanari e la costruzione di un ponte tra Fregene e Maccarese.

In tale contesto rientra anche la notizia lanciata dal Sindaco Baccini rispetto al ritorno a Fiumicino della ferrovia. “Sono già stati avviati i colloqui con le Ferrovie dello Stato che hanno confermato la presenza del tracciato utilizzato in passato che potrà tornare alla sua fruizione in tempi piuttosto brevi, con i vari collegamenti che partiranno dall’area dall’odierno plateatico”. Ad esso si aggiungerà una linea diretta elettrica tra Fiumicino e l’Aeroporto.

Per concludere il Sindaco ha fatto anche un importante accenno al bando “Turismo delle radici” dove la presidenza del consiglio ha previsto un investimento di 20 milioni di euro per Fiumicino destinati alla riqualificazione del borgo dei bonificatori e dell’intera area tra Viale Traiano e la darsena, con il trasferimento della cantieristica presso il futuro porto commerciale. Spazio anche ad attività destinate alle giovani generazioni.

“Fiumicino sarà anche la guida della nuova provincia porta d’Italia che si sta concretamente definendo grazie all’adesione di diversi comuni limitrofi e il distacco dalla capitale, divenendo il nostro comune il centro nevralgico dello sviluppo ed eccellenza del paese” ha concluso il Sindaco Mario Baccini