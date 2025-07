Appalto PNRR per la costruzione dell’asilo nido di Parco Leonardo

L’Amministrazione sta predisponendo gli atti per la decadenza dall’aggiudicazione dell’appalto e la risoluzione contrattuale

In riferimento alla vicenda riguardante l’appalto PNRR per la costruzione dell’asilo nido nella zona di Parco Leonardo e alla presunta interdittiva antimafia a carico della società aggiudicataria, l’Amministrazione comunale, alla luce della documentazione ufficialmente acquisita nelle ultime ore, fornisce seguenti chiarimenti.

È stato accertato che il TAR Lazio – Sezione di Latina, con decreto del 4 luglio 2025, ha sospeso gli effetti dell’interdittiva antimafia del Prefetto di Latina, esclusivamente con riferimento ai rapporti già in essere tra la società ricorrente l’ASL e il Comune, parti del giudizio, mantenendone dunque l’efficacia nei confronti di altri enti pubblici, incluso il Comune di Fiumicino.

Preso atto di quanto emerso, l’Amministrazione sta predisponendo gli atti conseguenti che implicano la decadenza dall’aggiudicazione dell’appalto e la risoluzione contrattuale, poiché ritiene non sussistenti le condizioni per la prosecuzione del rapporto con l’impresa in oggetto.

“Abbiamo ricevuto la documentazione ufficiale nella tarda mattinata di oggi, prima di procedere con ogni valutazione e, con piena responsabilità, adottiamo i provvedimenti necessari a tutela della legalità e della correttezza dell’azione amministrativa” dichiara il Sindaco, Mario Baccini