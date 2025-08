ANVVFC di Fiumicino e Pro Loco Torre in Pietra, una collaborazione sempre più efficiente

Grazie a questa importante sinergia sono già stati molti gli interventi realizzati

di Fernanda De Nitto

Dall’inizio della collaborazione tra l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino e la Pro Loco di Torre in Pietra sono stati diversi gli interventi di prevenzione nella lotta agli incendi boschivi e di interfaccia, in particolare nei territori più a nord del Comune di Fiumicino.

Il mezzo messo a disposizione dall’associazione di Protezione Civile, facente parte del coordinamento regionale, assicura una presenza capillare nelle diverse località, volta a garantire maggiore attenzione e protezione, mediante squadre di volontari dotate di strumenti tecnici consoni, che controllano e monitorano eventuali attività sospette, pronti ad intervenire in caso di necessità.

Infatti, grazie a questa importante sinergia sono già stati diversi gli interventi realizzati che hanno permesso di agire prontamente, in particolare nello spegnimento di focolai di incendi i quali se non bonificati in tempo avrebbero potuto provocare seri danni per la vegetazione, oltre che plausibili pericoli per la cittadinanza e i terreni agricoli insistenti soprattutto nelle zone più a nord.

L’unione delle forze tra ANVVFC di Fiumicino e Pro Loco di Torre in Pietra, concretizzata anche attraverso dei percorsi di formazione organizzati per i volontari, sta permettendo di agire tra la popolazione, sensibilizzando anche i proprietari di terreni ed aree verdi a provvedere alla messa in sicurezza delle loro pertinenze, bonificando la parte di appezzamento che rimane più esposta rispetto al sedime stradale.

“Attraverso la perlustrazione dei terreni e degli appezzamenti di grandi dimensioni stiamo riuscendo ad evitare molte problematiche e soprattutto pericoli per la cittadinanza, sia in materia di bonifica ambientale che naturalistica. Siamo orgogliosi di poter contare sulla collaborazione della Pro Loco di Torre in Pietra e di poter mettere a disposizione le nostre competenze e risorse per tutelare il territorio di Fiumicino” afferma Remo Stefanelli, Presidente dell’ANVVFC di Fiumicino.

“La fattiva cooperazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino sta consentendo di sollecitare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dell’attenzione verso il proprio territorio – dichiara Giancarlo Piccini, Presidente della Pro Loco di Torre in Pietra – L’ulteriore presenza del mezzo antincendio sulla parte del nord del Comune sta permettendo di essere maggiormente tempestivi rispetto ad eventuali principi di incendio. Mediante il controllo si possono evitare ulteriori pericoli per la tutela di tutta la città e dei suo abitanti“.