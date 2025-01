Anno nuovo, stesse scene di scarso decoro ed inciviltà

Cumuli di botti e rifiuti a go-go sui lungomare, sulle spiagge e su tante strade

Nonostante il divieto su petardi e fuochi d’artificio emanato dal sindaco Mario Baccini per la notte di San Silvestro e fino al 6 gennaio, questa la consueta, purtroppo, eredità, in negativo, sul lato del decoro, dei festeggiamenti di Capodanno sul territorio comunale di Fiumicino.

“Tappeti” di cartocci di fuochi d’artificio e segni di bivacchi post brindisi, con bottiglie di vetro, bicchieri di plastica, ecc., abbandonati, sui lungomare, sulle spiagge e su tante strade dove, su cigli e marciapiedi, fanno “bella mostra” cumuli di rifiuti e scatole di “botti”.

Rifiuti speciali, peraltro, che hanno necessità di uno smaltimento dedicato e che non può avvenire subito e che, quindi, rischiano di stazionare. Gli addetti della Fiumicino Ambiente sono già al lavoro ma ci vorrà tempo per riportare pienamente decoro in vari punti delle località.

Diverse anche le segnalazioni, sui social cittadini, di cagnolini allontanatisi dalle abitazioni o ritrovati smarriti, probabilmente spaventati dal fragore dei petardi nel cuore della notte di San Silvestro. Era il timore paventato da non pochi cittadini che avevano rivolto degli appelli sulle pagine facebook ed Instagram affinché fosse limitato il ricorso ai “botti”.