Al via i lavori per la passerella ciclopedonale tra Dragona e Acilia Sud

Collegherà il quartiere alla stazione Metromare superando Via dei Romagnoli, Via del Mare e Via Ostiense

di Dario Nottola

Avviati i lavori per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale che collegherà il quartiere di Dragona con la stazione di Acilia Sud della linea Metromare, scavalcando la sottostante viabilità stradale di Via dei Romagnoli, Via del Mare e Via Ostiense.

La passerella è pensata per rispondere a una precisa esigenza di connessione urbana e accessibilità ferroviaria tra due aree ad alta densità abitativa, attualmente separate da infrastrutture stradali e ferroviarie. Il progetto esecutivo prevede la costruzione di un manufatto in carpenteria metallica, lungo 45 metri e largo 4 metri, con una quota di calpestio posta a circa 6 metri rispetto alla sede stradale, garantendo così un attraversamento sicuro sopra le arterie di traffico e la linea Metromare.

Dal lato di Dragona, l’accesso sarà garantito tramite una scala e un impianto elevatore, che condurranno direttamente alle banchine ferroviarie della nuova stazione, attraverso un’apertura realizzata sul prospetto lato Via Ostiense.

L’intervento punta a garantire continuità urbana e accessibilità per pedoni e ciclisti, favorendo la mobilità sostenibile attraverso l’interconnessione tra quartieri e nodi di trasporto pubblico. Viene inoltre ridotto l’impatto visivo e ambientale grazie a una struttura architettonicamente integrata nel paesaggio e sono adottate soluzioni tecnologiche e materiali durevoli per una fruizione sicura e confortevole nel lungo periodo.

“Il progetto si inserisce in un vasto programma di riqualificazione e potenziamento della mobilità urbana – dichiara l’Amministratore unico di Astral Spa, Giuseppe Simeone – con l’obiettivo di migliorare i collegamenti e la qualità della vita nei quartieri periferici della città. La passerella ciclopedonale fra Dragona e Acilia Sud rappresenta un passo concreto nella direzione di una città più connessa, accessibile e a misura di cittadino”.

L’opera, commissionata dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale, nasce a seguito di una convenzione tra il Comune di Roma e la Regione Lazio, che ha individuato in Astral il soggetto incaricato della realizzazione. Il finanziamento complessivo ammonta a 2.500.000 euro, suddivisi tra un milione di euro previsti nella convenzione con la Società Giubileo 2025 e 1,5 milioni di euro stanziati nell’ambito della convenzione tra Roma Capitale e Regione Lazio. A seguito della gara, l’appalto è stato aggiudicato all’impresa Dasa per un importo contrattuale pari a 1.472.447,21 euro.