Al via da mercoledì 18 giugno, la Festa Patronale della Parrocchia Stella Maris

Il programma religioso e la lista degli spettacoli previsti fino a domenica 22 giugno

Al via domani sera, mercoledì 18 giugno, la Festa Patronale della Parrocchia Stella Maris di Fiumicino. Alla solenne messa inaugurale, alle 19.30, all’aperto, dinanzi alla chiesa, seguirà, alle 20, la Processione in Fiaccolata, con la Sacra Immagine della Madonna, Patrona del Lido del Faro, che attraverserà una zona del quartiere della Parrocchia.

Questo il percorso: Via delle meduse – Via del Predio Missale – Via Anco Marzio (direzione mare) – Vie delle Gomene – Via Tullio Ostilio – Via Domenico Bastianini – Via delle Meduse fino a rientro in Parrocchia. Dal 19 al 21 in programma il Triduo di preghiera e la Messa pomeridiana in preparazione alla Festa.

Dal 19 al 22 giugno, secondo il programma tracciato dal parroco P.Sergio De Angelis e dal Comitato Festeggiamenti, appuntamenti e serate di aggregazione e spettacoli caratterizzeranno l’evento.

Domenica 22, al termine della Messa solenne delle 17.30, la Sacra Immagine della Madonna, alla presenza del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, andrà di nuovo in solenne processione lungo le strade e sarà poi imbarcata su un’unità della Capitaneria di Porto di Roma sulla Fossa Traianea (il canale navigabile), per la benedizione al porto, alla città, ai fedeli ed ai pescatori. L’accompagnamento musicale sarà della Banda musicale della Pro Loco di Fiumicino.

Illuminati a festa, tratti di via Giorgio Giorgis e viale delle Meduse, dove sarà posizionato il palco, ospiteranno i vari momenti della kermesse, a partire da Giovedì 19 giugno: alle 21, sul palco, lo

spettacolo al ritmo di danza con lo la Scuola Thru Ballet; venerdì 20 , alle 21, in agenda

un tuffo nel passato, con la musica anni 70 -80-90, Dance e Disco del Gruppo “Gli accordi dei ricordi”; sabato 21, alle 21, tutti a cantare in piazza con il concerto Tributo agli “Stadio”; domenica 22 gran finale, alle 21, con la musica e comicità di Carmine Faraco con il Live Show “Cabarock”. Alle 23.30 l’estrazione della Lotteria.

“Anche quest’anno ci prepariamo con gioia a vivere i giorni della nostra amata Festa Patronale in onore di Santa Maria Stella Maris, luce e guida del nostro cammino – afferma p. Mario Roncella, Superiore Generale della Congregazione F.S.M.I. che ha la cura pastorale della parrocchia – È un momento atteso, non solo per la bellezza delle celebrazioni e delle iniziative, ma soprattutto per la ricchezza spirituale e comunitaria che ci offre. Maria, invocata come “Stella del Mare”, è colei che ha saputo tenere fisso lo sguardo sul Signore anche nelle tempeste. Come Lei, anche noi vogliamo imparare a riconoscere la presenza di Dio nelle nostre vite quotidiane, nei momenti sereni e in quelli difficili, affidandoci con fiducia alla Sua guida. In questi giorni di festa, la nostra comunità ha la possibilità di ritrovarsi, pregare insieme, riscoprire il valore dell’appartenenza e della solidarietà. Non è solo una ricorrenza religiosa: è un’opportunità per rafforzare i legami tra di noi e per testimoniare con gioia il Vangelo nel nostro territorio. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno collaborato con generosità all’organizzazione degli eventi: i volontari, i gruppi parrocchiali, le famiglie, le autorità civili e tutti i parrocchiani. Ognuno, con il proprio contributo, rende questa festa un segno vivo dell’amore di Dio. Vi invito a partecipare numerosi alle celebrazioni liturgiche, ai momenti di preghiera, alle processioni e agli appuntamenti di fraternità. Che questa Festa Patronale sia per tutti un’occasione di grazia, di rinascita spirituale e di gioia condivisa. Con affetto e benedizione”, conclude p.Mario.

Programma religioso:

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO

ore 19:30 Solenne S. Messa all’aperto

ore 20:00 Solenne Processione inaugurale

in Fiaccolata con la Sacra Immagine di Santa Maria Stella Maris. Percorso: Via delle meduse – Via del Predio Missale – Via Anco Marzio (direzione mare) – Vie delle Gomene – Via Tullio Ostilio – Via Domenico Bastianini – Via delle Meduse fino a rientro in Parrocchia

GIOVEDÌ 19 GIUGNO

ore 17.30 Triduo di preghiera

ore 18.30 S.Messa

VENERDI 20 GIUGNO

ore 17.30 Triduo

di preghiera

ore 18.30 S.Messa

SABATO 21 GIUGNO

ore 17.30 Triduo di preghiera

ore 18.30 S.Messa

DOMENICA 22 GIUGNO

FESTA PATRONALE S. MESSE ORE 8:00 – 11:00

Ore 17:30 S. Messa solenne.

A seguire solenne Processione con la Sacra Immagine di Santa Maria Stella Maris, accompagnata dalla Banda Musicale della Pro Loco di Fiumicino. Imbarco della

Sacra Immagine della Madonna dinanzi alla sede della Capitaneria di Porto di Roma su viale Traiano.

Programma spettacoli:

MARTEDÌ 17 GIUGNO

Ore 19:15 Concerto del:

Coro Parrocchiale STELLA MARIS

GIOVEDÌ 19 GIUGNO

Ore 21:00 Spettacolo al ritmo di danza con LA SCUOLA DI DANZA THRU BALLET

VENERDÌ 20 GIUGNO

Ore 21.00 Un tuffo nel passato, con la musica anni 70 -80-90, Dance e Disco con il Gruppo:

“GLI ACCORDI DEI RICORDI”

SABATO 21 GIUGNO

Ore 21.00 Tutti a cantare in piazza con il concerto del Gruppo Musicale – Tributo Band agli “STADIO”

DOMENICA 22 GIUGNO

Ore 21:00 Serata spettacolo, musica e comicità con CARMINE FARACO Live Show e la sua Band in: CABAROCK

ore 23.30

Estrazione della Lotteria

Sarà allestita una grande PESCA con premi a sorpresa nella Parrocchia feriale (ex sala teatro).

Orario di apertura dalle 18.

Ogni sera ti aspettiamo a cena!!

• Nelle serate della festa, dal 19 al 22 giugno, dalle ore 18:30, ci saranno Stand Gastronomici, dove si potrà cenare con panini farciti, contorni, Pizza, Fritti, Arrosticini, Grigliata Frutta e le famose Grattachecche.

MERCATINO

Su viale delle Meduse e via Giorgio Giorgis con stand a cura dell’associazione FIERE ED EVENTI. Per info

Dario 3662997295 – Stefania 3498503223.

Giostrine per bambini

PER INFO: PARROCCHIA S. MARIA STELLA MARIS

06.89.87.2396

Aggiornamenti su facebook alla pagina

“Santa Maria Stella Maris Fiumicino”