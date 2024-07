Aeroporto, Califano: “Gasparri si occupi anche del futuro dei dipendenti Alitalia e non soltanto dei ritardi dei voli”

“Solleciti il proprio Governo a estendere la Cig a tutto il 2025 per tutelare oltre 2000 famiglie”

“Il senatore Maurizio Gasparri ha dichiarato che presenterà una interrogazione sulle, parole sue, ‘problematiche che si stanno verificando negli ultimi giorni’ nell’hub di Fiumicino, Leonardo Da Vinci. Bene, ben venga quando si accende un faro sulla questione aeroportuale. Ma lo si faccia a 360 gradi. Gasparri oltre ai ritardi provi a occuparsi anche del futuro dei dipendenti Alitalia ai quali a breve scadrà la cassintegrazione” lo dichiara la consigliera del Pd Lazio, Michela Califano.

“Solleciti, come chiesto da più parti il proprio Governo a estendere la Cig a tutto il 2025 – ribadisce – e creare un tavolo di confronto affinché ci si faccia carico degli impegni previsti nel piano di crescita e sviluppo che prevedeva il riassorbimento entro il 2025 dei dipendenti in esubero. Un modo per tutelare oltre 2000 famiglie del territorio laziale e non disperdere quel fondamentale know-how che ha reso lo scalo di Fiumicino, per la sesta volta consecutiva, il miglior aeroporto d’Europa”.

“Dispiace che su questi argomenti si continuino a fare figli e figliastri. A scandalizzarsi per i ritardi di partenze e arrivi ma non della vita di migliaia di lavoratori” conclude Michela Califano