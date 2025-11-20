Addio a Rossana Romagnoli, protagonista della cucina di Fiumicino

Per decenni alla guida dello storico ristorante “La Perla” di Fiumicino, ha contribuito al prestigio gastronomico della città

di Umberto Serenelli

Fiumicino perde una vera signora della cucina ma soprattutto un’imprenditrice che ha scritto tante belle pagine della recente storia di Fiumicino con l’ex ristorante “La Perla” di via Torre Clementina.

Stiamo parlando di Rossana Romagnoli, chef di prestigio ma soprattutto donna schietta e molto attenta alla vita politica-sociale, anche grazie al marito Gino Palese che è stato un sindacalista di grosso spessore a livello italiano.

Amava Fiumicino e conosceva bene i sui problemi perché li viveva e spesso si infuriava perché la politica locale non riusciva a compiere quel tanto atteso salto di qualità. Sognava infatti di vederla sempre più bella e accogliente. Era un vulcano di idee che mi esternava quando ci incontravamo lungo via Torre Clementina.

Negli anni ’70 e ’80, con i ristoranti Bastianelli al molo, l’Incannucciata, il Pescatore, tanto per fare dei nomi di locali allora molto gettonati, hanno tenuto alto il prestigio della ristorazione e dell’immagine di Fiumicino a livello italiano per i menù a base di pescato.

Il suo locale era frequentato da politici di caratura nazionale, da personaggi dello spettacolo e soprattutto da calciatori che hanno apprezzato la sua arte davanti ai fornelli.

Concludo ringraziando Rossana per quanto ha fatto per la crescita della nostra Città. Sei stata una magnifica persona e una figura di spicco per Fiumicino che ti dovrebbe ricordare con l’intestazione di un luogo caratteristico della Città: le future generazioni non dovrebbero mai dimenticare persone come te che hanno dato lustro alla nostra cittadina marinara. I funerali della stimata Rossana si svolgeranno oggi, alle ore 15, nella chiesa Santa Maria Porto della Salute di via Torre Clementina.