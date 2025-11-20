Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 20 Novembre 2025

Addio a Rossana Romagnoli, protagonista della cucina di Fiumicino

Per decenni alla guida dello storico ristorante “La Perla” di Fiumicino,  ha contribuito al prestigio gastronomico della città

 

di Umberto Serenelli

 

Fiumicino perde una vera signora della cucina ma soprattutto un’imprenditrice che ha scritto tante belle pagine della recente storia di Fiumicino con l’ex ristorante “La Perla” di via Torre Clementina.

 

Stiamo parlando di Rossana Romagnoli, chef di prestigio ma soprattutto donna schietta e molto attenta alla vita politica-sociale, anche grazie al marito Gino Palese che è stato un sindacalista di grosso spessore a livello italiano.

 

Amava Fiumicino e conosceva bene i sui problemi perché li viveva e spesso si infuriava perché la politica locale non riusciva a compiere quel tanto atteso salto di qualità. Sognava infatti di vederla sempre più bella e accogliente. Era un vulcano di idee che mi esternava quando ci incontravamo lungo via Torre Clementina.

 

Negli anni ’70 e ’80, con i ristoranti Bastianelli al molo, l’Incannucciata, il Pescatore, tanto per fare dei nomi di locali allora molto gettonati, hanno tenuto alto il prestigio della ristorazione e dell’immagine di Fiumicino a livello italiano per i menù a base di pescato.

 

Il suo locale era frequentato da politici di caratura nazionale, da personaggi dello spettacolo e soprattutto da calciatori che hanno apprezzato la sua arte davanti ai fornelli.

 

Concludo ringraziando Rossana per quanto ha fatto per la crescita della nostra Città. Sei stata una magnifica persona e una figura di spicco per Fiumicino che ti dovrebbe ricordare con l’intestazione di un luogo caratteristico della Città: le future generazioni non dovrebbero mai dimenticare persone come te che hanno dato lustro alla nostra cittadina marinara. I funerali della stimata Rossana si svolgeranno oggi, alle ore 15, nella chiesa Santa Maria Porto della Salute di via Torre Clementina.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Funerale PerLa Rossana Romagnoli
Articoli correlati
Cronaca

Fiumicino, il sindaco Baccini a San Felice del Molise per onorare il Finanziere Antonio Zara

giovedì, 20 Novembre 2025
Cronaca

Erosione costiera, Catini replica a Califano: “Geotubo fallimentare, servono interventi strutturali”

giovedì, 20 Novembre 2025
Politica

Riqualificazione del patrimonio regionale: 2milioni di euro ai Comuni del Lazio

giovedì, 20 Novembre 2025
Cronaca

Fiumicino ricorda i “Martiri di Kindu”

giovedì, 20 Novembre 2025
Politica

Ampliamento aeroportuale, Zorzi (Pd) replica dichiarazioni del Presidente della regione Lazio, Francesco Rocca

giovedì, 20 Novembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
Nataline On Ice Parco da Vinci
Nataline On Ice Parco da Vinci
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci