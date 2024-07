A Fiumicino nasce il comitato contro l’autonomia differenziata

Primo impegno per la raccolta firme già dal 27 luglio presso i mercati di Aranova e Fiumicino

A Fiumicino nasce il Comitato Contro l’Autonomia Differenziata. A farne parte sono Cgil Roma Col, Unione Inquilini, Anpi, Comitati Locali, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Demos, Psi, Lista Civica Ambiente e Progresso, Movimento 5 Stelle.

“L’Autonomia Differenziata rappresenta un freno allo sviluppo e non fa che consolidare le disuguaglianze tra le Regioni – si legge nella nota stampa del Comitato Contro l’Autonomia Differenziata – Noi, invece, diciamo Sì all’Italia unita, libera e giusta. Annunciamo l’avvio dei banchetti per la raccolta firme al fine di chiedere il referendum abrogativo della legge appena approvata in Parlamento”.

CALENDARIO PUNTI RACCOLTA FIRME

– 27 luglio, 3 e 10 agosto presso i mercati di Aranova e Fiumicino;

– 29 luglio e 5 agosto presso il mercato di Fregene;

– 1 e 8 agosto presso i mercati di Passoscuro e Isola Sacra;

– 3 agosto presso la Sagra del pollo ruspante di Tragliatella. (L’elenco è in aggiornamento).

È inoltre possibile depositare la propria firma nella sede Cgil di via delle Orate, 6 a Fiumicino (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17); e nella struttura di Unione inquilini Fiumicino in via Giorgio Giorgis, 136 a Fiumicino (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30).