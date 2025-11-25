Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 25 Novembre 2025

25 novembre Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

A Fiumicino un incontro informativo per prevenire le radici della violenza di genere

 

 

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Fiumicino, rappresentato dall’Assessore alle Pari opportunità Monica Picca, in collaborazione con realtà professionali e associative del territorio, ha partecipato all’incontro informativo tenutosi presso il Centro Tecnico Rifornimenti dell’Areonautica Militare a Fiumicino, dedicato al tema: “Tutto l’anno: incontro informativo in ottica preventiva sulle radici della violenza contro le donne”, alla presenza del Colonnello Massimo Cionfrini, Comandante del CTR.

 

L’iniziativa ha approfondito, in una prospettiva multidisciplinare, i principali fattori che generano, alimentano e consolidano la violenza di genere, analizzando al contempo gli strumenti di tutela e i servizi sociosanitari disponibili per le vittime.

 

Tra gli interventi della giornata: Eleonora Castagnola, avvocato specialista in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; Sara Bettacchini, ostetrica e presidente dell’associazione “Nate dalla Luna” e Giorgia Cuffaro, insegnante e presidente dell’APS “LaboraStoria”, che ha affrontato il tema della prevenzione nei contesti di disagio sociale e povertà educativa.

 

“Il 25 novembre non è solo una ricorrenza, ma un richiamo quotidiano alla responsabilità collettiva. Prevenire la violenza significa investire nella cultura del rispetto fin dall’infanzia, sostenere le famiglie, formare le comunità e garantire percorsi di tutela che non aggiungano sofferenza alle vittime. Il Comune di Fiumicino è accanto alle donne ogni giorno dell’anno, con iniziative, progetti e collaborazioni che rafforzano una rete territoriale capace di proteggere e di educare. Ringrazio tutte le professioniste intervenute oggi per l’impegno costante e la qualità del contributo offerto alla nostra Città” ha dichiarato l’Assessore Monica Picca

 

 

