25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Il Comune di Fiumicino aderisce alla campagna globale UNiTE di UN Women, questa sera Piazza Grassi si illuminerà di arancione

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Fiumicino annuncia la propria adesione alla campagna globale guidata da UN Women nell’ambito dell’iniziativa UNiTE, il movimento internazionale che dal 25 novembre al 10 dicembre – Giornata dei diritti umani – mobilita milioni di persone in tutto il mondo per promuovere una cultura più sicura, rispettosa e libera dalla violenza.

Al termine dei 16 Giorni di attivismo, tutte le attività realizzate sul territorio italiano saranno condivise con l’Headquarters di UN Women a New York, contribuendo all’impegno mondiale per l’eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti delle donne. Un percorso che unisce Paesi, comunità e generazioni, diffondendo un messaggio chiaro e universale: #NoExcuse – basta alla violenza contro le donne.

La campagna di quest’anno pone l’attenzione su una delle forme di abuso in più rapida evoluzione: la violenza digitale, un fenomeno globale in forte crescita, alimentato dall’espansione degli spazi online e dall’uso avanzato delle tecnologie. Tra le forme più diffuse rientrano: molestie online e cyberstalking, abuso basato su immagini e deepfake, furto di identità e profili falsi, adescamento online, abuso negli appuntamenti digitali, trolling, minacce, ricatti e doxxing.

L’iniziativa invita i governi a rafforzare le leggi e garantire la fine dell’impunità; le aziende tecnologiche ad assumersi responsabilità concrete nella prevenzione e nella gestione degli abusi online; le comunità e i cittadini a promuovere alfabetizzazione digitale e strumenti di supporto alle vittime; le organizzazioni per i diritti delle donne a continuare il fondamentale lavoro di tutela e advocacy.

Per testimoniare la propria adesione alla campagna, questa sera l’Amministrazione illuminerà di arancione Piazza G.B. Grassi, colore simbolo del movimento UNiTE e della speranza in un futuro libero dalla violenza. Inoltre, durante i 16 giorni saranno proposte altre iniziative sul territorio.

“È nostro compito costruire una comunità più equa, consapevole e rispettosa anche negli spazi virtuali – dichiara l’Assessora alle Pari Opportunità Monica Picca – La violenza, in qualunque forma si manifesti, non può trovare alcuna giustificazione. #NoExcuse”