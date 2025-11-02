2 Novembre Fiumicino ricorda i defunti, le autorità nei cimiteri del territorio. Baccini: “Un gesto di memoria e comunità”

Cerimonie e deposizioni floreali a Santa Ninfa, Palidoro, Maccarese e al Monumentale di via Portuense

In occasione della Commemorazione dei Defunti, questa mattina si sono tenute le tradizionali cerimonie di deposizione degli omaggi floreali nei cimiteri del territorio comunale, alla presenza delle autorità religiose, militari e civili.

Il Sindaco Mario Baccini ha preso parte alla cerimonia presso il Cimitero di Santa Ninfa. Il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, ha deposto un omaggio floreale al Cimitero di Palidoro, mentre l’Assessore Vincenzo D’Intino ha partecipato alla commemorazione al Cimitero Monumentale di Fiumicino insieme all’Assessore Monica Picca. A Maccarese, la cerimonia si è svolta alla presenza del Consigliere Massimiliano Catini.

“Ricordare i nostri defunti significa rafforzare il senso di appartenenza e di continuità della nostra comunità – ha dichiarato il Primo Cittadino – Ogni fiore deposto è un segno di rispetto e di riconoscenza verso chi ha contribuito a costruire la storia del nostro territorio”.