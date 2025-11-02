Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 2 Novembre 2025

2 Novembre Fiumicino ricorda i defunti, le autorità nei cimiteri del territorio. Baccini: “Un gesto di memoria e comunità”

Cerimonie e deposizioni floreali a Santa Ninfa, Palidoro, Maccarese e al Monumentale di via Portuense

 

In occasione della Commemorazione dei Defunti, questa mattina si sono tenute le tradizionali cerimonie di deposizione degli omaggi floreali nei cimiteri del territorio comunale, alla presenza delle autorità religiose, militari e civili.

 

Il Sindaco Mario Baccini ha preso parte alla cerimonia presso il Cimitero di Santa Ninfa. Il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, ha deposto un omaggio floreale al Cimitero di Palidoro, mentre l’Assessore Vincenzo D’Intino ha partecipato alla commemorazione al Cimitero Monumentale di Fiumicino insieme all’Assessore Monica Picca. A Maccarese, la cerimonia si è svolta alla presenza del Consigliere Massimiliano Catini.

 

“Ricordare i nostri defunti significa rafforzare il senso di appartenenza e di continuità della nostra comunità – ha dichiarato il Primo Cittadino – Ogni fiore deposto è un segno di rispetto e di riconoscenza verso chi ha contribuito a costruire la storia del nostro territorio”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
2 novembre Baccini cimitero
Articoli correlati
Cronaca

2 Novembre Fiumicino ricorda i defunti, le autorità nei cimiteri del territorio. Baccini: “Un gesto di memoria e comunità”

domenica, 2 Novembre 2025
Parliamo di...

Fiumicino riscopre le sue radici: dalla palude alla comunità agricola

domenica, 2 Novembre 2025
Politica

Giustizia, a Fiumicino nasce il Comitato per il Sì al referendum

domenica, 2 Novembre 2025
Politica

Il Circolo PD “L.Milani” prende posizione sull'ampliamento del Leonardo Da Vinci

domenica, 2 Novembre 2025
Sport

La Supernova cerca il primo successo in trasferta

sabato, 1 Novembre 2025
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz