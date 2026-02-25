“Walk for the Cure”: domenica 8 marzo la camminata solidale per prevenzione e ricerca

Partenza da Villa Guglielmi fino al lungomare: sport, salute e solidarietà al centro della seconda edizione a Fiumicino

Domenica 8 marzo torna l’appuntamento con “Walk for the Cure”, l’iniziativa realizzata in sinergia con l’Assessorato alle Politiche Sociali guidato da Monica Picca e patrocinata dal Comune di Fiumicino.

Giunta al secondo anno, dopo il successo della scorsa edizione svoltasi a Focene con partenza dallo stabilimento L’Arcobaleno, la manifestazione quest’anno prenderà il via da Villa Guglielmi per proseguire fino alla fine del lungomare, offrendo ai partecipanti un percorso suggestivo e accessibile a tutta la cittadinanza.

“Walk for the Cure” rappresenta un evento di grande utilità sociale: promuove la prevenzione, sensibilizza sull’importanza della diagnosi precoce e sostiene concretamente la ricerca, unendo sport, salute e solidarietà in una giornata di condivisione dedicata all’intera comunità.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a Nella Belardo, personal trainer del territorio, per il prezioso supporto e la collaborazione all’organizzazione dell’iniziativa.

“Walk for the Cure non è solo una camminata, ma un momento di unione e consapevolezza. Ogni passo che faremo insieme rappresenta un gesto concreto a sostegno della prevenzione e della ricerca. La partecipazione della nostra comunità dimostra quanto sia forte il valore della solidarietà sul nostro territorio”, ha dichiarato Patrizia Fata