Voucher sport. Severini: “Una opportunità per tante famiglie di Fiumicino”

Dalla Regione Lazio un buono di 500 euro destinato a ragazzi dai 6 ai 18 anni per praticare discipline sportive

Dalla Regione Lazio nuovi fondi per l’erogazione dei voucher sport per ampliare di molto la platea che ne potrà usufruirne.

“Si tratta – spiega Roberto Severini, Presidente Consiglio Città di Fiumicino – di un buono da 500 euro destinato a ragazzi dai 6 ai 18 anni per praticare qualsiasi disciplina sportiva in una delle 1.749 associazioni, società ed enti di terzo settore di tutto il Lazio che hanno aderito al progetto. La soglia dell’Isee è 50mila euro”.

“Lo sport, lo sappiamo – aggiunge – è da sempre uno strumento fondamentale per la crescita fisica e morale dei nostri giovani. Li tiene lontani dagli schermi e dagli effetti nefasti della sovraesposizione. Crea amicizie vere, durature. Forgia il loro carattere”.

“Abbiamo inoltre la fortuna di avere – evidenzia – tantissime associazioni, società ed enti che da anni svolgono, sul nostro territorio, un lavoro straordinario in questo settore. Invito quindi tutti a visitare il sito di Sport e Salute (clicca qui) dove saranno pubblicate nei prossimi giorni tutte le informazioni sulle modalità per accedere ai voucher”.

“Un ringraziamento alla maggioranza regionale e alla giunta per la sensibilità mostrata rispetto a questa importantissima tematica” conclude Roberto Severini