Venerdì 8 maggio Fiumicino celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa

In programma fiaccolata, prevenzione sanitaria e attività dedicate alla sicurezza

di Fernanda De Nitto

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, che si celebrerà il prossimo 8 maggio, il Comitato locale di Fiumicino ha organizzato una serie di iniziative volte a rinsaldare il legame profondo tra l’Associazione e la comunità del territorio.

Per celebrare la nascita del fondatore della Croce Rossa, Henry Dunant, filantropo e imprenditore svizzero, premio Nobel per la pace nel 1901, e dei sette principi fondamentali dell’organizzazione, il prossimo venerdì 8 maggio è stata organizzata una Fiaccolata Commemorativa con partenza alle ore 20.30 dal ponte 2 Giugno ed arrivo presso Piazza Giovan Battista Grassi. L’evento, dal forte impatto simbolico, è organizzato dal Comitato di Fiumicino per condividere i valori universali dell’ente con la cittadinanza locale. Quale segno di adesione alla ricorrenza internazionale verrà apposta, da parte dell’amministrazione comunale, la bandiera della Croce Rossa Italiana fuori dalla sede di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e sarà illuminato di rosso il Ponte 2 Giugno.

Successivamente i festeggiamenti proseguiranno nella giornata di domenica 10 maggio presso il Lungomare della Salute di Fiumicino dove, dalle ore 10.00, si terrà un evento dedicato alla prevenzione e alla cittadinanza attiva con l’allestimento di un’area giovani rivolta alla sicurezza stradale e alla conoscenza dei comportamenti virtuosi e prudenti da tenere in strada. Vi sarà poi un’area salute rivolta alla sensibilizzazione dei cittadini rispetto alla donazione sangue e organi ed uno spazio dedicato alle manovre salvavita con dimostrazioni pratiche e simulazioni di intervento in situazioni critiche. Nel contesto dell’evento si potrà anche conoscere la squadra su due ruote di Fiumicino e portare a casa una piantina, quale sostegno ai progetti del Comitato di Fiumicino.

L’Associazione sarà poi presente, domenica 17 maggio, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ipertensione, presso il Parco Commerciale Da Vinci, con l’imponente iniziativa “Vivi Sicuro – Villaggio della Salute e della Sicurezza”, dedicata alla prevenzione, alla sicurezza e alla promozione di stili di vita sani.

L’evento organizzato in collaborazione con il Parco da Vinci e l’Associazione Cardiotrapiantati, prevederà un’area dove saranno allestiti spazi informativi ed esperienziali aperti a tutti, con attività gratuite rivolte a famiglie, giovani e adulti. Sarà possibile effettuare screening cardiovascolari, partecipare a dimostrazioni pratiche di manovre salvavita e ricevere informazioni fondamentali su sicurezza stradale, donazione di sangue e organi e molto altro. Durante la giornata, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, sarà anche presente l’Ambulatorio Mobile della Croce Rossa per ECG gratuiti su prenotazione, oltre uno spazio dedicato alla prevenzione cardiologica, organizzato in collaborazione con l’Associazione Cardio Trapiantati Italiani. Per le iscrizioni allo screening cardiovascolare www.crifiumicino.it.