“Trasforma i tuoi scarti in oro verde!”

Sabato 25 ottobre corso gratuito di compostaggio a Fiumicino

Il Comune di Fiumicino invita tutti i cittadini interessati a partecipare al Corso di Compostaggio Domestico in presenza, che si terrà sabato 25 ottobre alle 11 presso la Sede Comunale Centrale, in Piazza G.C. Alberto dalla Chiesa, 78.

Il corso, gratuito e aperto a tutti i residenti, rappresenta un’importante occasione per apprendere l’antica pratica del compostaggio domestico, utile a trasformare i rifiuti organici in concime naturale per orti, giardini e piante. Durante l’incontro verranno fornite nozioni teoriche e pratiche per iniziare a compostare correttamente in casa o in giardino.

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi è necessario inviare una e-mail a: comunicazione@gesenu.it

indicando:

– Nome e cognome dell’intestatario della TARI

– Indirizzo

– Numero di telefono

– Indirizzo e-mail

A seguito dell’iscrizione, verrà inviata una e-mail di conferma con i dettagli per la partecipazione. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

“Invitiamo tutti i cittadini interessati a partecipare numerosi a questa iniziativa utile e sostenibile, che coniuga tutela dell’ambiente e risparmio economico” commenta l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa.

A seguito dell’iscrizione, verrà inviata una e-mail di conferma con i dettagli per la partecipazione. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, utile per accedere alle agevolazioni fiscali previste.

“Invitiamo tutti i cittadini interessati a partecipare numerosi a questa iniziativa utile e sostenibile, che coniuga tutela dell’ambiente e risparmio economico” commenta l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa