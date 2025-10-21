Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 21 Ottobre 2025

“Trasforma i tuoi scarti in oro verde!”

Sabato 25 ottobre corso gratuito di compostaggio a Fiumicino

 

 

Il Comune di Fiumicino invita tutti i cittadini interessati a partecipare al Corso di Compostaggio Domestico in presenza, che si terrà sabato 25 ottobre alle 11 presso la Sede Comunale Centrale, in Piazza G.C. Alberto dalla Chiesa, 78.

 

 

Il corso, gratuito e aperto a tutti i residenti, rappresenta un’importante occasione per apprendere l’antica pratica del compostaggio domestico, utile a trasformare i rifiuti organici in concime naturale per orti, giardini e piante. Durante l’incontro verranno fornite nozioni teoriche e pratiche per iniziare a compostare correttamente in casa o in giardino.

 

 

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi è necessario inviare una e-mail a: comunicazione@gesenu.it

indicando:

– Nome e cognome dell’intestatario della TARI
– Indirizzo
– Numero di telefono
– Indirizzo e-mail

 

A seguito dell’iscrizione, verrà inviata una e-mail di conferma con i dettagli per la partecipazione. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

 

 

“Invitiamo tutti i cittadini interessati a partecipare numerosi a questa iniziativa utile e sostenibile, che coniuga tutela dell’ambiente e risparmio economico” commenta l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa.

 

 

A seguito dell’iscrizione, verrà inviata una e-mail di conferma con i dettagli per la partecipazione. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, utile per accedere alle agevolazioni fiscali previste.

 

“Invitiamo tutti i cittadini interessati a partecipare numerosi a questa iniziativa utile e sostenibile, che coniuga tutela dell’ambiente e risparmio economico” commenta l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Compostaggio Stefano Costa Tari
Articoli correlati
Cronaca

Condotta di Risalita a Focene, Autonomia da Fiumicino vigila sui lavori

martedì, 21 Ottobre 2025
Primo Piano

Tra memoria e speranza: Giuseppe Conzo presenta “La forza di ricominciare”

martedì, 21 Ottobre 2025
Parliamo di...

Cadenze Letterarie: musica e parole accendono La Grooveria

martedì, 21 Ottobre 2025
Attualità

Mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio: nuovo corridoio verde tra Maccarese e Fregene

martedì, 21 Ottobre 2025
Lettere

Via Carlo Forte sommersa dai rifiuti: serve un intervento immediato

martedì, 21 Ottobre 2025
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz