Torrimpietra, all’interno del castello la celebrazione in onore del Santo Patrono

Severini: “Eventi che cementano la comunità, con le nostre radici, tradizioni e cultura”

Nella parrocchia di Sant’Antonio Abate a Torrimpietra la celebrazione della festa che quest’anno ha assunto elementi di originalità armoniosamente integrati nella tradizione grazie all’impegno pastorale di Don Ivan, recentemente arrivato nella comunità.

L’evento in onore del Santo Patrono non solo è stato un momento di devozione, ma anche una grande occasione di socializzazione, di ritrovo per tutti i parrocchiani e i visitatori.

“Ho partecipato molto volentieri ieri nella Parrocchia Sant’Antonio Abate all’interno del Castello di Torrimpietra, aperto per l’occasione, alla benedizione degli animali. Eventi come questo hanno il merito di cementare la nostra comunità ricordandoci da dove veniamo, il cammino che abbiamo percorso per arrivare fino a qui. Ci ricordano quanto le nostre radici culturali, e le nostre tradizioni siano a tutt’oggi uno dei tesori più importanti da preservare” ha dichiarato Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“Un ringraziamento alla ProLoco di Torrimpietra per l’organizzazione dei festeggiamenti di Sant’Antonio. A Sua Eminenza Cardinal Enrico Feroci per la toccante celebrazione. Al nuovo parroco, Don Ivan. Alla famiglia Carandini per la disponibilità e per aver aperto le porte del Castello e della bellissima parrocchia. E naturalmente a tutti coloro che hanno reso questi due giorni di festeggiamenti unici. Viva Sant’Antonio” ha concluso Severini