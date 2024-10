Testa di Lepre, celebrata la chiusura del mese Mariano con la Santa Messa e la solenne processione

L’evento religioso si è svolto alla presenza del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini e del Vice sindaco Giovanna Onorati

Oggi, domenica 27 ottobre, a Testa di Lepre si è celebrata la chiusura del mese Mariano con la Santa Messa, celebrata da Padre Reinaldo Cruz della Parrocchia S.Pietro Apostolo, ed alla solenne processione, in onore della Madonna della Rivelazione, partita da Largo Carlo Formichi e conclusasi in Via Emilio Pasquini.

“Saluto, da parte della Città di Fiumicino, tutte le bambine ed i bambini qui presenti che sono la linfa vitale della nostra società – ha affermato il Primo Cittadino durante la celebrazione – L’incontro di oggi è dedicato anche a tutti coloro che soffrono, ed i giovani qui presenti ci hanno ricordato l’importanza di guardare con attenzione a chi ci sta vicino. Un invito alla compassione ed alla solidarietà” ha concluso Baccini