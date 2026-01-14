Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 14 Gennaio 2026

TARI 2026, compostaggio domestico: rinnovo obbligatorio entro il 31 gennaio

Scadenza fissata per confermare la riduzione del 20% prevista dal regolamento comunale

 

La Fiumicino Tributi S.p.A.i informa i cittadini del Comune di Fiumicino che, in conformità con il regolamento vigente della Tassa sui Rifiuti (TARI), il prossimo 31 gennaio scade il termine perentorio per presentare la richiesta anche a titolo di rinnovo della riduzione del 20% riservata a chi pratica il compostaggio domestico.

 

Rinnovo triennale obbligatorio. L’agevolazione non è automatica: la normativa comunale prevede che la richiesta debba essere rinnovata ogni tre anni. La mancata presentazione dell’istanza entro il termine stabilito comporterà la decadenza del beneficio per l’anno in corso.

 

Requisiti necessari. Per l’annualità 2026, il riconoscimento del beneficio alla riduzione del tributo è vincolato al possesso dei seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2025:

 

– Residenza: Essere residenti nel territorio comunale di Fiumicino.

– Superficie verde: Disporre di un giardino o orto privato di almeno 25 mq.

– Regolarità nei pagamenti: Assenza di posizioni debitorie pregresse relative alla TARI.

– Dotazione: Possesso di idonea attrezzatura (compostiera o contenitore a maglia fine).

 

Nel caso di una nuova domanda. Per i cittadini che intendono aderire per la prima volta alla pratica del compostaggio:

 

– Se l’istanza viene presentata entro il 31 gennaio 2026, l’agevolazione sarà applicata già sulla tariffa del 2026.

– Le domande presentate dopo tale data vedranno l’applicazione dello sconto a partire dal 2027.

 

Modalità di presentazione e contatti. Per sapere come compilare e presentare la domanda per aderire al compostaggio domestico si può visitare la sezione dedicata alla TARI in homepage sul sito www.fiumicinotributi.it oppure andare direttamente a questo link: https://www.fiumicinotributi.it/it/servizi/5843

 

Per ulteriori informazioni consultare la sezione dedicata al tributo su www.fiumicinotributi.itServizio TARI: 06/65043210.

 

 

