TAP Air Portugal: 45 anni di volo tra Italia e Portogallo

La compagnia celebra l’anniversario a Fiumicino e presenta l’A321neo LR, simbolo di tecnologia e comfort di nuova generazione

di Fernanda De Nitto

Grande festa oggi presso l’Aeroporto di Fiumicino per i primi quarantacinque anni del collegamento aereo Roma – Lisbona, rotta storica della compagnia area Tap Air Portugal, che dal 1980 unisce il Portogallo con l’Italia. La compagnia area portoghese, leader del mercato, è operativa dal 1945 ed ha il proprio hub a Lisbona. Per i suoi collegamenti internazionali la Tap Air Portugal è leader mondiale nelle rotte tra Brasile e Europa.

In occasione dell’importante anniversario la compagnia aerea ha permesso la visita a bordo dell’Airbus A321neo LR (long range), un aeromobile a corridoio singolo che può volare fino a 7.400 km senza scalo, collegando, ad esempio, Lisbona con New York, senza alcuna tappa intermedia. La compagnia aerea opera, infatti, una delle più giovani flotte al mondo, composta esclusivamente da aeromobili NEO di nuova generazione di Airbus. Sono venti gli aerei della famiglia A320, che consentono una maggiore autonomia ed una notevole riduzione dei consumi di carburante, fino al 30% in meno rispetto alla generazione precedente.

I nuovi aerei sono dotati della cabina Airspace, la quale offre maggiore spazio, comfort e cappelliere dalle grandi dimensioni, con un 37% in più di capacità, permettendo in tal maniera di sistemare i bagagli in verticale, semplificando così il caricamento e il recupero del bagaglio a mano. L’A321 può ospitare fino a 221 passeggeri, con 102 posti nelle classi executive ed economy extra e 119 in economy.

Per la prossima stagione estiva la TAP sarà presente con cinque voli al giorno da Roma per Lisbona e viceversa, distribuiti su un’ampia fascia oraria al fine di consentire fruibili coincidenze con le altre destinazioni del network, ad esempio Stati Uniti o Brasile.

La Tap, infatti, è il vettore di riferimento per i viaggi in Portogallo, in quanto l’hub di Lisbona è una porta di ingresso verso l’America Latina, l’Africa e gli USA. Riconosciuta come la “compagnia dell’Atlantico” è leader per i collegamenti tra Europa e Brasile con 13 destinazioni servite direttamente dal Portogallo. La stessa opera su 85 destinazioni con oltre 1250 frequenze settimanali.

Nel corso dei festeggiamenti la compagnia aerea ha voluto offrire ai suoi ospiti una degustazione dei vini più pregiati, bianco, rosso e Porto, che di solito vengono proposti ai passeggeri durante il volo.

“Festeggiare i 45 anni del collegamento Roma–Lisbona significa celebrare una storia di continuità, fiducia e crescita condivisa tra TAP e il mercato italiano. La presentazione dell’A321neo LR con le cabine Airspace testimonia il nostro impegno costante nel migliorare l’esperienza di viaggio, investendo sempre in tecnologia, comfort e sostenibilità – ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager Italia di TAP Air Portugal – Questo aeromobile, dotato di illuminazione ambientale a LED con scenari che si adattano alle fasi del volo, poltrone con prese USB-A e USB-C per ogni passeggero, toilette più ampie con segnaletica in Braille e interfacce accessibili anche a chi ha disabilità visive, è un’evoluzione che rende l’esperienza di viaggio ancora più moderna, fluida e inclusiva per tutti i nostri passeggeri” ha concluso Calicchia.

“Siamo davvero felici di celebrare oggi con TAP Air Portugal un traguardo importante come i 45 anni a Fiumicino – ha aggiunto Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma – È una storia di crescita condivisa, fatta di fiducia, collaborazione e ambizione. Un cammino che abbiamo avuto il privilegio di accompagnare con un servizio in continua evoluzione, sempre orientato ai più alti standard di qualità per i nostri passeggeri e per i nostri partner”.