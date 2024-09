“Sant’Ippolito: in Cristo ha sperato” – Giovedì 3 ottobre simposio in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2024/25 Scuola Teologia per Laici

Alla parrocchia Santa Paola Frassinetti la Scuola di formazione teologico-pastorale per approfondire la sostanza della fede cattolica di Dario Nottola Con “Sant’Ippolito: in Cristo ha sperato”, il 3 ottobre, alle 18, all’Auditorium parrocchiale della parrocchia Santa Paola Frassinetti, a Fiumicino, la Scuola di formazione teologico – pastorale “Sant’Ippolito” propone un Simposio per approfondire la testimonianza del Vescovo e Martire che, insieme alle Sante Rufina e Seconda, è all’origine della storia della nostra Diocesi. Moderato dalla proff.ssa Letizia Mengoni, prevede l’intervento del dott. Gildo Spada, autore del volume sulla storia della nostra Diocesi, del sindaco Mario Baccini, e di don Roberto Leoni, direttore della Scuola di Teologia di Ladispoli. Al termine, il Vescovo Mons. Gianrico Ruzza conferirà i diplomi agli studenti che hanno completo con successo il triennio di studi, sostenendo i relativi esami. Attiva da oltre dieci anni a Fiumicino, la Scuola di Sant’Ippolito offre ai catechisti e ai collaboratori delle Parrocchie e a tutti coloro che desiderano approfondire la sostanza della fede cattolica, un percorso di formazione adatto ai tempi moderni. Gli studenti vengono condotti in un viaggio alla scoperta della fede cristiana, e messi in condizione di comprendere le ragioni della speranza. PROGRAMMA – Ore 18.00 – Saluti e introduzione. Sac. Giuseppe Carrabetta, Direttore della Scuola

– Ore 18.20 – Sant’Ippolito figura di speranza nella Storia. Relazione del Dott. Egildo Spada, Economo Diocesano

– Ore 18.40 – Sant’Ippolito e la speranza cristiana. Relazione di don Roberto Leoni, Direttore della Scuola di Teologia E. Tisserant (Ladispoli)

– Ore 19.00 – Saluti e Conclusione, Dott. Mario Baccini, Sindaco di Fiumicino, Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia. Consegna diplomi