Presepi viventi protagonisti a Fiumicino e sul litorale romano

In arrivo gli appuntamenti prima della Befana sul territorio

di Dario Nottola

Prima della Befana, arriva il penultimo segmento di appuntamenti sul territorio di Fiumicino e sul litorale romano, con in campo Pro Loco, associazioni, parrocchie e Comuni, che accompagneranno il pubblico nei prossimi giorni. Sono i presepi viventi a recitare in particolare il ruolo di “protagonisti” e a prendersi la scena.

Cominciamo: ieri e oggi si rinnova la tradizione con il suggestivo Presepe Vivente nel Bosco di Palo, a Ladispoli, giunto alla 34esima edizione, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. Si svolgerà dalle 17 alle 19.30 su un percorso immersivo illuminato che si snoda interamente nel bosco, dove, fino alla capanna della Natività, i visitatori potranno incontrare 26 mestieri diversi, fedelmente ricostruiti, con decine di figuranti.

Presepe vivente, per l’ottava edizione, in scena anche a Castel di Guido sabato e domenica, dalle 16 alle 21, in via Sodini, presso l’azienda agricola. In via Redipuglia, su iniziativa di Agro di Isola Sacra, è visitabile il maxi Presepe Isolano, fedelmente ambientato nell’Isola Sacra degli anni ’50 e che rimarrà esposto fino alla Befana.

Nella corte della settecentesca Villa Guglielmi, a Fiumicino, prosegue il Villaggio di Natale con spettacoli, artisti di strada, mercatini e laboratori creativi. La Pro Loco di Testa di Lepre propone domenica 28 dicembre, dalle 17 alle 19, il Presepe Vivente con “La nascita di Gesù”, che sarà replicato poi il 6 gennaio con l’arrivo dei Re Magi.

Sempre a Testa di Lepre, nella chiesa di San Pietro Apostolo, il 1° gennaio, alle 18, ci sarà il Concerto di Capodanno, patrocinato dal Comune, con un repertorio lirico.

La ProLoco di Torre in Pietra comunica che, date le importanti piogge di questi giorni e il terreno fangoso e impossibile da lavorare per poter posizionare la rappresentazione del presepe vivente, l’evento previsto per domani, 28 dicembre, è rimandato al 6 gennaio.

Il Parco della Legnara, a Cerveteri, ospiterà il presepe vivente il 4, 5 e 6 gennaio, dalle 17, con ingresso in via Ricci.