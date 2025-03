Presentato il progetto “Alimenta la Solidarietà” promosso dalla Croce Rossa

Daniela Tarantini: “L’iniziativa è nata per sensibilizzare la popolazione locale sul tema dello spreco alimentare”

Si è tenuta presso i locali dell’Associazione Sugar ODV di Fiumicino la presentazione del progetto “Alimenta la solidarietà”, promosso dalla Croce Rossa. L’iniziativa è nata per sensibilizzare la popolazione locale sul tema dello spreco alimentare e per contrastare tale fenomeno, sensibilizzando la comunità cittadina.

Presenti all’evento, il quale ha previsto un momento conviviale e il pranzo sociale, l’Assessore Angelo Caroccia, la Presidente della Croce Rossa Comitato di Fiumicino, Daniela Tarantini, il Vice Segretario IPA, International Police Association e Responsabile organizzativo dell’Associazione Sugar, Domenico Parente, il Responsabile di Sugar ODV Luciano Ritondale, il Parroco della Chiesa di S. Maria degli Angeli dell’Aeroporto Don Giovanni Soccorsi, e i Comitati CRI Sabatino e Roma 5.

“Il progetto, finanziato con fondi nazionali, erogati dalla Regione Lazio, con la collaborazione dei vari comitati territoriali, si propone – spiega la Presidente del Comitato CRI di Fiumicino Daniela Tarantini – di motivare la popolazione rispetto alla tematica dello spreco alimentare attraverso due importanti azioni. La prima riguarda il recupero del non venduto presso la piccola, media e grande distruzione locale, impegnata a collaborare nel recupero delle eccedenze alimentari, affinché esse non siano sprecate. La seconda, invece, si riferisce all’organizzazione di giornate di sensibilizzazione nelle scuole di Fiumicino, con laboratori didattici e attività interattive volte ad educare i giovani sul valore del cibo e sull’importanza di evitare lo spreco”.

“Ringrazio la Croce Rossa per l’organizzazione di questo importante evento di sensibilizzazione sulla tematica dello spreco alimentare, che mi auguro possa essere accolto con entusiasmo dalla distribuzione locale e soprattutto dagli studenti del territorio – ha dichiarato Domenico Parente, Vice Segretario IPA – La Croce Rossa è impegnata a livello mondiale in azioni umanitarie, ad esempio nella guerra tra palestinesi e israeliani dove nella gestione dell’emergenza si sono affidati esclusivamente all’organizzazione internazionale. Lo scorso anno, nel 2024, a livello nazionale la Croce Rossa ha consegnato 500.000 pacchi alimentari, dimostrando quanto la sua presenza a carattere mondiale sia sempre rivolta all’assistenza sanitaria e sociale, sia in tempi di pace che di conflitto”.

Nel contesto dell’iniziativa sociale il Responsabile dell’Associazione Sugar Odv, Luciano Ritondale, ha consegnato nelle mani della Presidente Daniela Tarantini, una targa alla Croce Rossa Comitato di Fiumicino, quale ringraziamento per l’attività promossa sul territorio. Domenico Parente, invece, ha voluto omaggiare di una medaglia di riconoscimento l’Assessore Angelo Caroccia e i volontari della CRI di Fiumicino, Marini Sisti, Marcello Masci e Andrea Amico.

L’evento è poi proseguito con un pranzo sociale e un gradito momento conviviale a base musica e divertimento per tutti i partecipanti.