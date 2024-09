Premio Salvo D’Acquisto 2024, Carolina Verri è la vincitrice per la sezione ragazzi

La bambina di 10 anni ha dato dimostrazione di un grande gesto di altruismo

10 anni e le idee ben chiare: Carolina Verri è la vincitrice del Premio Salvo D’Acquisto 2024, per la sezione ragazzi. Perché è stata scelta proprio lei?

“Carolina, dopo aver ricevuto una bella somma di denaro da amici e parenti, in occasione della prima Comunione, ha deciso di utilizzare quel denaro per far felici il maggior numero di persone possibili. A quei soldi ha fatto aggiungere dai suoi genitori quelli che avrebbero speso per le bomboniere” spiega il dott. Marco Tortorici della Farmacia sociale Salvo D’Acquisto di Palidoro, ideatore del premio, realizzato insieme al Museo del Sassofono con il prof. Attilio Berni, presidente del Premio, alla Biblioteca dei Piccoli, l’Ecomuseo del Litorale, in collaborazione con la testata giornalistica “L’Ortica”.

La piccola ha dato dimostrazione, infatti, di un grande gesto di altruismo: la sua preoccupazione, l’ha portata a fare qualcosa di unico. Ha pensato di trasformare il denaro ricevuto in buoni, che ha consegnato alla Caritas leccese, richiesti alla gelateria sociale “Defriscu”, situata nel centro storico di Lecce. Si tratta della prima gelateria sociale italiana, che si avvale della buona volontà e dell’impegno di ragazzi down che ci lavorano.

Un gesto, questo, che ha colpito molto i conoscenti di Carolina e in particolare i suoi genitori, Anna Maria e Gabriele, orgogliosi di quanto ha fatto e ce lo spiegano in una breve intervista.

Carolina è una bambina dal cuore grande che nel suo piccolo ha fatto la differenza: come avete reagito alla vincita di vostra figlia del Premio Salvo D’Acquisto?

“Onestamente la notizia ci ha stupito ma è inutile dirle che siamo tanto orgogliosi. Il suo è un animo gentile che è frutto di un’educazione al rispetto delle prossimo ed all’altruismo. Per Carolina è stato naturale ‘donare’, è quello che abbiamo sempre insegnato ai nostri figli: donare e donarsi agli ultimi, apprezzare le piccole, grandi gioie della vita e condividere le cose belle, soprattutto con chi è meno fortunato”.

La cerimonia di premiazione sarà importante, come si sente Carolina al riguardo?

“E’ molto emozionata, anche se non credo abbia propriamente contentezza di quanto le sta accadendo. Le dico solo che quando capita di parlare del suo gesto lei ripete sempre ‘io sono una bambina normale, non ho fatto nulla di eccezionale’, a dimostrazione di quanto per lei sia naturale condividere”.

“Carolina per il suo nobile gesto, – ricorda il dott. Tortorici – verrà premiata il 22 settembre dal fratello del ‘nostro eroe Salvo’, il professor Alessandro D’Acquisto, nell’ambito di una importante cerimonia che si svolgerà presso il Museo del Saxofono, a Maccarese. Appena riceverà il premio la segnaleremo al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella“.