Porto turistico, Comitato Il Timone “bene il rilascio del primo parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale”

Nardozi “Il fatto che la commissione ministeriale abbia considerato che l’impatto di questa grande struttura non abbia una significativa incidenza sullo stato della costa, attesta in maniera definitiva la bontà dell’intero progetto”

A Fiumicino il Comitato Il Timone accoglie “molto positivamente” la notizia legata al rilascio del primo parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) alla realizzazione del porto turistico-crocieristico da parte della Commissione del Ministero dell’Ambiente.

“In attesa di un analogo parere da parte del Ministero della Cultura, si tratta di un passo assai importante in attesa dell’avvio dei lavori della futura infrastruttura portuale che determinerà un salto in avanti epocale per l’intero territorio di Fiumicino – spiega il Presidente del Comitato, Giampaolo Nardozi, a nome di una delle realtà territoriali favorevoli al progetto – Ricordiamo che, oltre alla previsione dell’accosto di una nave da crociera al giorno, per quattro giorni la settimana, è prevista la realizzazione di una marina per circa 700 imbarcazioni da diporto che gareggerà, per importanza e per qualità dei servizi, con quelle della Costa Azzurra e del Principato di Monaco. Insomma, si tratterà di un sistema portuale integrato che, oltre a diventare il naturale sbocco al mare di Roma, garantirà lavoro e benessere alla città di Fiumicino ed al territorio circostante. Ci preme ricordare, inoltre, che la progettualità illustrata dalla società Fiumicino Waterfront, titolare dell’attività, ha mostrato come le opere realizzate saranno improntate alla migliore tutela ambientale, partendo dalla realizzazione di un parco pubblico di oltre 15 ettari, fino a concepire la completa elettrificazione delle banchine e dei servizi in porto, facendo in modo così che le grandi navi restino ormeggiate con i motori di bordo spenti, senza causare alcun tipo di inquinamento”.

“Inoltre, il fatto che la commissione ministeriale abbia considerato che l’impatto di questa grande struttura non abbia una significativa incidenza sullo stato della costa, attesta in maniera definitiva la bontà dell’intero progetto. Questo comitato, da sempre a favore della realizzazione di questa opera, conferma, comunque, che si farà parte attiva affinché vengano mantenuti gli standard previsti per garantire il minore impatto possibile sull’ambiente, sul territorio di Isola Sacra e sulla linea di costa interessata ai lavori”, termina la nota di Nardozi.