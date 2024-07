Parco Leonardo, sabato 13 luglio disciplina di traffico provvisoria per processione del Santo Patrono parrocchiale

Prevista la chiusura al transito di Via del Perugino, Via del Caravaggio, Via Portuense, Via Stoccolma e Via Copenaghen

Sabato 13 luglio, a Parco Leonardo, in occasione del Santo Patrono parrocchiale “San Benedetto Abate”, si terrà la processione e sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Dalle ore 19.45, del giorno 13 Luglio fino al termine della processione, prevista la chiusura al transito veicolare di Via del Perugino, Via del Caravaggio, Via Portuense, Via Stoccolma e Via Copenaghen, con ritorno, mantenendo lo stesso percorso, presso la Chiesa San Benedetto Abate, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei fedeli.