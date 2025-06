Parco Leonardo, disciplina traffico provvisoria per la “I Edizione The WOW Run”

Ecco le aree interessate

Il 22 Giugno a Parco Leonardo si terrà la “I° EDIZIONE THE WOW RUN” , evento sportivo patrocinato dal Comune di Fiumicino. Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione verrà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Divieto di sosta con rimozione forzata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in Piazza 19 Caduti di Nassirya dalle ore 07.00 alle ore 10.30 e comunque fino a fine manifestazione del 22 Giugno 2025;

-Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in Via Giulio Romano dalle ore 07.00 alle ore 10.30 e comunque fino a fine manifestazione del 22 Giugno 2025;

– Chiusura al traffico veicolare, limitatamente al passaggio dei partecipanti di: Viale Domenico Bramante fronte ingresso del centro commerciale The Wow Inside, Via Gianlorenzo Bernini, Viale Federico Brunelleschi, Via Francesco Borromini, Viale Domenico Bramante, Piazza 19 Caduti di Nassirya, Via Portuense direzione Roma lato parcheggio, Via Andrea Mantegna, Via del Caravaggio, Via del Perugino, Via Giulio Romano, Via Domenico Bramante, Piazza 19 Caduti di Nassirya, Via Portuense direzione nord (pista ciclabile), Via Pietro da Cortona, Via Giulio Romano, Viale Domenico Bramante per il giorno 22 Giugno 2025 dalle ore 09.00 alle ore 10.30 e comunque fino a fine manifestazione. Qualora l’evento termini prima dell’orario previsto nella presente ordinanza l’organizzazione potrà procedere a riaprire anticipatamente al traffico le zone interdette.