Nel 2027 l’Oasi WWF di Macchiagrande ospiterà l’evento nazionale Anbi sulle aree umide

L’annuncio durante l’iniziativa nazionale di Anbi Toscana presso la Riserva Naturale della Diaccia Botrona

di Dario Nottola

Sarà l’Oasi Wwf di Macchiagrande, a Fregene, ad ospitare nel 2027 l’evento nazionale Anbi in occasione della “Giornata Mondiale delle Aree Umide“. Lo ha annunciato il Direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna, durante l’iniziativa nazionale di Anbi Toscana presso la Riserva Naturale della Diaccia Botrona, in provincia di Grosseto. Renna ha rimarcato le esperienze positive del Lazio e dei Consorzi di Bonifica in questo ambito, ricordando scenari e numeri ed, in conclusione del proprio intervento, ha di fatto ufficializzato che, nel 2027, in concomitanza con la Giornata Mondiale delle Aree Umide, sarà proprio il Lazio ad ospitare l’evento nazionale di Anbi, “in una delle Riserve Naturali Statali del Litorale Romano, dove il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord, presieduto da Niccolò Sacchetti, collabora con il Wwf per coniugare al meglio, in uno dei territori più delicati, poiché al di sotto del livello del mare, la convivenza di specie protette con la manutenzione e la garanzia della risorsa irrigua nei periodi sempre più frequenti di siccità, che si uniscono con quelli altrettanto frequenti delle abbondanti precipitazioni”.

Nel Lazio insistono 110 aree naturali protette, più precisamente 3 Parchi, 2 Aree Naturali Marine protette, 4 Riserve Naturali Statali, 16 Parchi Naturali Regionali, 31 Riserve Naturali Regionali e 54 Monumenti Naturali.

“Abbiamo chiesto all’Assessore Regionale Giancarlo Righini, che ringraziamo, la disponibilità di Regione Lazio a presentare, per nostro tramite, la propria candidatura, riscontrando prontamente disponibilità, entusiasmo e consenso, fatti propri dal Presidente di Anbi Nazionale, Francesco Vincenzi, e dal Direttore Massimo Gargano. Abbiamo già avuto il consenso di Andrea Rinelli del Wwf e, dopo la disponibilità dell’Assessore Righini, Anbi Lazio ha posto la candidatura a livello nazionale”.