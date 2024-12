NATALE 2024 FIUMICINO: gli appuntamenti dal 14 dicembre al 6 gennaio

Le iniziative natalizie su tutto il territorio comunale tra luci, concerti, mercatini e solidarietà

di Dario Nottola

FIUMICINO, ISOLA SACRA e FOCENE

La Pro Loco di Fiumicino riproporrà il Presepe artistico su via Torre Clementina, sotto il Palazzo dell’Orologio; ed ancora, in agenda domenica 15 dicembre, “Aspettando il Natale”, il mercatino natalizio su via Torre Clementina, ed il 6 gennaio, dalle 10 alle 19, in piazza Grassi e via Torre Clementina la tradizionale “Festa della Befana di Fiumicino 2025” abbinata ad un mercatino.

Sabato 14 dicembre l’assessorato all’Ambienta presenta “Buon Natale Fiumicino: ci AmbienTiAmo”: alle 10, in Aula consiliare, la lettura del decalogo di rispetto per l’ambiente e la presentazione del Cedro del Libano che, alle 11, a Villa Guglielmi, verrà piantato per il Santo Natale e la Pace nel Mondo.

Sabato 14 e domenica 15, “Fiumara nel Cuore”, aspetta i bambini nel giardino della Chiesetta di via Costalunga 94, alla Fiumara: dalle 16 alle 18 ci sarà Babbo Natale . I volontari dell’Associazione offriranno dolci e bevande.

Sabato 14 Dicembre, dalle 20, presso Hotel Sacra, il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, proporrà la serata dal tema “Magia degli Auguri di Natale”. Attraverso i Giochi di Natale ci sarà una Raccolta Fondi per i Progetti del Club a favore del Territorio. La Serata sarà allietata dalla presenza di Paola Lorenzoni e Nicola Buffa con i Mediterranean Jazz Quartet.

Sempre sabato 14, alle 16, in via Redipuglia 45, Agro Isola Sacra presenta il Presepe Isolano fedelmente ambientato nell’Isola Sacra degli anni ’50. Rimarrà esposto sino alla Befana. Ancora Agro Isola Sacra propone domenica 15, alle 16, nella parrocchia S.Maria Madre della Divina Provvidenza il “Concerto di musica tradizionale” con zampogne del Trio Ventruea “Cutanno verso la luce” – Rassegna internazionale Echi nel vento 2024. Quindi, la Santa Messa con la partecipazione speciale del Coro del Centro Catalani. Seguirà il Brindisi e lo scambio di auguri. Domenica 5 gennaio, Agro Isola Sacra chiude il trittico, alle 16, in piazza dei Bonificatori di Isola Sacra, con la tradizionale rappresentazione della Befana Isolana con la degustazione dei fagioli con le cotiche, dolciumi e vino.

Domenica 15 Rm Bikes for Children organizza “Babbo Natale in moto” per Casa Ronald a Palidoro. Raduno alle 10.30 in via San Carlo a Palidoro 7. Alle 11 consegna regali ed intrattenimento per i bambini ospiti a Casa Ronald. Alle 12 Motogiri per i bambini di Passoscuro.

Per un “Natale più consapevole” Domenica 22 dicembre, dalle 10 alle 16, il Parco della Liburna, in via del Faro 240, ci sarà “AltroNatale”, la Festa dell’Associazionismo Eco-Equo e solidale” che vede insieme il Comitato Saifo e la Lipu Delegazione Ostia Litorale Romano, con il patrocinio del Comune. Nell’occasione sarà recuperato (dopo il rinvio causa maltempo l’8 dicembre) “Facciamo salpare la Liburna! ” l’evento che ha come obiettivo la raccolta di fondi per terminare la costruzione dell’imbarcazione. Organizzata dalla “Scuola di Fotografia ed Associazione Culturale L’Attimo”, sarà una giornata speciale con una Mostra Fotografica a tema sul 2777° Natale di Roma, con le immagini realizzate durante la grande celebrazione storica. Ed ancora, ci saranno le esibizioni dei “Faber Navalis” (maestri d’ascia) al lavoro sulla ricostruzione di una vera liburna romana, dei Classiarii (marinai) di Militum Schola e dei Pretoriani del Gruppo Storico Romano per una rivisitazione della vita dell’epoca imperiale.

Il 14 dicembre, al The Wow Side a Parco Leonardo, dalle 17.30 alle 19, in agenda il Concerto “Sotto l’Albero” – Arte d’Opera e canzoni di Natale.

Ad Isola Sacra, nella parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza il 30 dicembre, alle 21, ci sarà il Concerto natalizio dei Cori parrocchiali.

FREGENE, MACCARESE e ZONE NORD DEL COMUNE

Al Museo del Saxofono, in via del Molini, a Maccarese, sabato 21 dicembre, alle 21, in programma il Concerto “Botta di Natale” con Alberto Botta & Friends.

La Pro Loco Fregene-Maccarese concluderà i suoi appuntamenti il 5 gennaio alla Parrocchia di Sant’Antonio a Maccarese con l’ormai tradizionale e consueto falò della befana.

Il 14 dicembre, a Fregene, la Piazzetta dell’Ottagono in collaborazione con “Vivere Fiumicino Fregene” mette in scena la “Festa di Natale – Addobbiamo insieme l’Albero”: dalle 15 alle 19, sulla piazzetta in viale Viareggio angolo via Marotta, Babbo Natale sarà pronto a ricevere le letterine dei bambini”.

Anche la Maccarese spa proporrà una serie di iniziative: al Castello San Giorgio domenica 15 dicembre, alle 17, il Concerto di Natale con l’”Italian Jazz Quintet”, a cura del Centro Studi Musicali Torre in Pietra in collaborazione con la Pro Loco Fregene-Maccarese. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. E il 4 gennaio in programma poi la Festa “Aspettando la Befana”.

Sino al 6 gennaio con “Natale al Nord” una serie di eventi animeranno le festività natalizie a Tragliata, Tragliatella, Aranova e Testa di Lepre. Le iniziative sono organizzate dalla Pro Loco di Testa di Lepre e patrocinate dal Comune di Fiumicino.

Sabato 14 dicembre a Tragliata presso la sala del Borgo di Del Gallo ore 16, coro Gospel di Natale.

Domenica 15 dicembre a Tragliatella “La Casa di Babbo Natale” in P.zza del Borgo, alle 15.

Sabato 21 dicembre a Testa di Lepre, slitta di Babbo Natale e coro di Canti Natalizi, presso la Chiesa San Pietro Apostolo dalle ore 15

Domenica 22 dicembre ad Aranova “Presepe Vivente”, in collaborazione con l’Associazione Crescere Insieme e la Pro loco di Testa di Lepre,, presso il CC “La Tartaruga” alle 17, andrà in scena la prima edizione del Presepe Vivente “Da Nazareth a Betlemme, il lungo viaggio di Maria e Giuseppe”.

Giovedì 26 dicembre a Testa di Lepre, presso la Chiesa San Pietro Apostolo, alle 17, il Presepe Vivente “La Nascita di Gesù” e coro dei bambini della scuola Alessandra D’Angelo.

Mercoledì 1° gennaio 2025, alle 17, Concerto di Capodanno del Nord, presso la Chiesa San Pietro Apostolo a Testa di Lepre.

Lunedì 6 gennaio alle 17, il Presepe Vivente “L’arrivo dei Re Magi”, presso la Chiesa San Pietro Apostolo a Testa di Lepre e falò della Befana nel giardino della parrocchia.

La Pro Loco scende in campo per “Natale a Passoscuro”: domenica 15 dicembre, dalle 9, in piazza Villacidro, si partirà con un giro in bici per poi tornare in compagnia di simpatici elfi ed al rombo dei motori nell’attesa, alle 15, di Babbo Natale; Alle 10 apertura del mercatino natalizio e alle 11 saranno accessibili anche gli stand gastronomici. Ci saranno l’ ‘Hip Hop Christmas con la Polisportiva Passoscuro e le MotoRenne con RMBikers forChildren, Animazione per i più piccoli con gli elfi, e balli. Il programma si concluderà alle 17 con la tradizionale tombolata. Una iniziativa patrocinata dal Comune di Fiumicino.

Sempre il 15 dicembre, dalle 15 alle 18, la Pro Loco Torre in Pietra propone in via Francesco Marcolini, 26, “La Magia del Natale” con Babbo Natale ed i suo aiutanti: laboratori e creazione di lavoretti natalizi, giochi, preparazione e consegna della letterina a Babbo Natale, balli e la merenda.

TANTI I MERCATINI DI NATALE SUL TERRITORIO

Sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, il “Mercatino di Natale” solidale nel nido d’infanzia e scuola dell’infanzia “Patatrac”, in via delle Fissurelle, 33 a Focene: in programma Truccabimbi, laboratori creativi, crea e spedisci la letterina a Babbo Natale, vendita lavoretti e pesca di Natale.

A Focene, con “Quasi Natale”, domenica 15 dicembre, in via dei Dentali, dalle 10 alle 16, davanti alla polisportiva, il Nuovo Comitato Cittadino proporrà stand artigianali, oltre ai lavori degli alunni della primaria I.C.C. Colombo di Focene, stand con i “Calendari dio Focene” mentre dalle 11 alle 13 ci sarà Babbo Natale e, fino alle 16, un laboratorio per i lavoretti natalizi per i più piccoli. Patrocinato dal Comune di Fiumicino.

Il 15 dicembre “Aspettando il Natale”, il mercatino proposto dalla Pro Loco di Fiumicino su via Torre Clementina.

Un altro “Mercatino di Natale”, a Fiumicino, sarà allestito il 21 e 22 dicembre, dalle 9 alle 20, sul parcheggio l’inizio (lato mare) di viale delle Meduse angolo Lungomare della salute (di fronte Base). Organizzato dall’associazione Odv Convivere in sicurezza. Patrocinato dal Comune.

SOLIDARIETA’

Tra le iniziative di solidarietà, spicca, su iniziativa de L’Arcobaleno di Ale Asd, la raccolta di giocattoli nuovi per i bambini ricoverati al Bambino Gesù di Roma, bambini soprattutto di lunga degenza. La consegna sarà effettuata nei giorni prima del Natale e durante tutte le feste fino ad arrivare alla Befana. I regali possono anche essere incartati, ricordando di scrivere l’età e se sono destinati a bambine o bambini.

Il 15 dicembre, in via della Basilica di Sant’Ippolito, 30, ad Isola Sacra, dalle 16, ci sarà il “Christmas Market”, che vedrà un mercatino e laboratori per bambini, ed alle 10 il concerto “Non Soul’O Gospel”. I fondi saranno devoluti a “Compassion”, “I Semi del futuro” e “We love Simone”.

La Confraternita Misericordia di Fiumicino ha fatto scattare una raccolta di Giochi nuovi per i bambini, e di pacchi alimentari “che andremo a donare un Natale sereno e dignitoso alle famiglie meno fortunate della nostra citta’: auspichiamo nella generosità dei bimbi più fortunati e aspettiamo di ricevere i loro doni”, e’ l’appello.

Il 25 dicembre, per il terzo anno consecutivo, la parrocchia Santa Maria Stella Maris a Fiumicino organizza, in chiesa, il Pranzo di Natale di solidarietà per i meno fortunati.

Già aperto, poi, il Mercatino degli affari solidali organizzato dall’Associazione Acis ODV presso i locali della Stazione Marittima di Fiumicino, in Piazzale Molinari. L’Associazione Acis, attiva nel territorio locale da oltre trentasette anni nei settori del volontariato, carità e cultura, ha organizzato la X edizione dell’iniziativa benefica “Un Natale di Cuore”. L’evento è patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino. Il Mercatino sarà aperto per tutto il periodo delle festività natalizie, fino al giorno dell’Epifania. All’interno dei locali della Stazione Marittima, di Piazzale Molinari, ex Piazzale Mediterraneo, è stato allestito un mercatino nel quale si potranno trovare tantissimi giocattoli, oggettistica, bigiotteria, abbigliamento invernale e moltissime altre idee regalo per le festività, tutto rigorosamente nuovo. Per i fine settimana è prevista animazione e giochi tipici delle festività, con la presenza di Babbo Natale e una speciale cassetta postale dove i bambini potranno imbucare le loro letterine. L’iniziativa benefica è dedicata al sostegno delle opere di carità e volontario promosse quotidianamente dell’Associazione Acis ODV e per il supporto di iniziative solidali realizzate da Associazioni locali. Nel contesto dell’evento saranno organizzate rassegne cinematografiche e cineforum a cura della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino.

Anche il Parco commerciale Da Vinci si è vestito a festa con le sue luminarie, i colori, le canzoni e gli addobbi, e con un ricco programma di eventi per tutte le età, viaggiando tra magia e tradizione. Grazie a spazi da pochi inaugurati per le festività poi gli appassionati potranno pattinare sul ghiaccio. La pista è fatta di ghiaccio vero, un unicum imperdibile, e resterà aperta fino al 6 gennaio. Per chi ama invece passeggiare tra viali e grandi brand commerciali saranno allestiti, lungo la fascia archeologica (nei fine settimana), gli immancabili mercatini natalizi, tra pastorelli e palle di Natale. Per i più piccoli, un “Carosello”, la storica giostra con cavalli. Non mancheranno i laboratori didattici a tema, per imparare giocando: sino al 23 dicembre i più piccini troveranno ad accoglierli una casetta di Natale (che resterà per tutte le feste), dove potranno divertirsi preparando pezzi di presepe, giocattoli in legno e la calza della Befana o dove potranno sfidarsi in giochi da tavolo (Otto il Maialotto, Sequence, Ok boomer e Nexcube, la nuova generazione di rompicapo per tutti). Ma la casetta sarà anche il luogo dove incontrare Babbo Natale e la Befana, per una foto ricordo. E poi i “Meet&Greet” in cui i bambini potranno incontrare i loro beniamini. C’è grande attesa per Bluey, Tartarughe Ninja, Bing e Peppa Pig con cui giocare e scattare foto (27 e 28 dicembre e 3 gennaio). Tanti spettacoli gratuiti e itineranti si svolgeranno le domeniche del 15 e 29 dicembre. Ci sarà da rimanere incantati al passaggio de Les Montgolfières, due mongolfiere su trampoli con splendidi costumi e tanti colori che gireranno negli ampi viali del parco accompagnate da un carretto musicale, da divertirsi con l’esibizione di artisti di strada, abili giocolieri. Si potrà incappare inoltre in Olaf e Frozen; Ginger biscotto, Rudy la renna, Albero Silvestro. Perfino in un pianista che suonerà “camminando” tra la gente estasiata.

Il centro commerciale The WOW Side si trasforma in un mondo incantato per il Natale con un calendario ricco di eventi e attività per tutta la famiglia. Sino al 6 gennaio, ogni weekend (e qualche giorno speciale) sarà un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia con laboratori creativi, personaggi amati dai più piccoli e ospiti speciali.

Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre Sotto l’Albero canzoni di Natale e Arie d’Opera di Donizetti, Bellini, Verdi e Puccini. Interpreti: Veronica Mancini, Giorgia Rastelli, Seungyeon Ko, Sunwoo Jung e Seonghyoun Park. Con la collaborazione di STRATOS Sport & Dance Studio per la preparazione delle voci bianche e del piccolo coro. Al pianoforte: Ju Hee Lee Ospiti speciali: “Sotto l’Albero” (sabato), Majorette (domenica). Attività: Laboratorio “Ghirlande natalizie” – Scrittura delle letterine per Babbo Natale – Disegni e fogli da colorare.

Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre ospiti speciali: Majorette (sabato), coro a cappella (domenica). Attività: Laboratorio “Fiocchi di neve” – Scrittura delle letterine per Babbo Natale – Disegni e fogli da colorare.

Lunedì 23 e Martedì 24 Dicembre. Attività: Laboratorio “Crea la tua renna” – Scrittura delle letterine per Babbo Natale – Disegni e fogli da colorare.

Sabato 28 e Domenica 29 Dicembre. Ospiti speciali: La Befana e le Majorette (sabato), coro a cappella (domenica). Attività: Laboratorio “La calza della Befana” – Scrittura delle letterine per Babbo Natale – Disegni e fogli da colorare.

Mercoledì 1 Gennaio, Capodanno dei Bambini. Sabato 4, Domenica 5 e Lunedì 6 Gennaio Ospiti speciali: La Befana e coro a cappella (domenica). Attività: Laboratorio “La Befana sulla scopa” – Scrittura delle letterine per Babbo Natale – Disegni e fogli da colorare.

Foto Fabio Diodato