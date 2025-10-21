Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 21 Ottobre 2025

Mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio: nuovo corridoio verde tra Maccarese e Fregene

Giovedì 30 ottobre la presentazione del progetto esecutivo della pista ciclo-pedonale al Castello San Giorgio

 

Sarà presentato giovedì 30 ottobre alle ore 17:00, presso il Castello San Giorgio a Maccarese, il progetto esecutivo della nuova pista ciclo-pedonale che collegherà le località di Maccarese e Fregene lungo Viale di Castel San Giorgio.

 

L’iniziativa, promossa dal Comune di Fiumicino, in collaborazione con Maccarese S.p.A., rappresenta un intervento strategico per il territorio, con l’obiettivo di completare e integrare le reti ciclabili esistenti, valorizzare l’ambiente e incentivare forme di mobilità sostenibile.

 

Tra i punti di forza del piano, il recupero di un’antica canaletta di irrigazione in disuso, che sarà trasformata in un corridoio verde dedicato a ciclisti e pedoni, con minimo impatto ambientale e massima integrazione paesaggistica.

 

Durante l’evento saranno illustrati i dettagli tecnici dell’intervento. Alla presentazione interverranno, tra gli altri, Mario Baccini, Sindaco di Fiumicino, Giovanna Onorati, vice sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici e Claudio Destro, Amministratore Delegato di Maccarese S.p.A.

 

Saranno inoltre presenti altre figure istituzionali e tecniche che hanno dato un contributo fondamentale alla stesura e approvazione del progetto. L’incontro è aperto a tutti i cittadini, che potranno conoscere in anteprima un’opera destinata a migliorare la qualità urbana e ambientale del territorio.

 

 

