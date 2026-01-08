Mercoledì 14 gennaio sospensione del flusso idrico in alcune zone del comune di Fiumicino

Intervento di manutenzione straordinaria Acea Ato 2 con possibili disagi per i cittadini

Acea Ato 2 informa che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento del servizio, mercoledì 14 gennaio 2026 sarà effettuata una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Fiumicino.

L’interruzione è prevista dalle ore 18:00 del 14 gennaio alle ore 07:00 del 15 gennaio 2026. Nel corso dei lavori potranno verificarsi mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione.

Le aree interessate sono le seguenti (e zone limitrofe): Via Portuense (dal Ponte 2 Giugno al civico 1939), Via Fulco Ruffo di Calabria, Via Giuseppe Miraglia, Via Remo La Valle, Via Mario Calderara, Via Corradino D’Ascanio, Via Ugo Baistrucchi, Via Celestino Usuelli, Viale Coccia di Morto (da Via Portuense a Via delle Vongole), Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via delle Tinche, Via delle Tartarughe e Via delle Vongole.

Per limitare i disagi alla cittadinanza, sarà attivo un servizio di rifornimento idrico tramite autobotte, con stazionamento in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Acea Ato 2 si scusa per gli eventuali disagi e nei casi di effettiva e improrogabile necessità è possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento contattando il numero verde Acea 800.130.335.