Litorale romano, concerti ed eventi per salutare il 2025

Guè e Rose Villain sul palco di Ladispoli. Eventi e concerti anche a Fiumicino, Acilia, Ostia e Cerveteri

di Dario Nottola

Fervono i preparativi per la terza edizione del concerto di Capodanno a Ladispoli, che si svolgerà in Piazza Falcone in occasione dei festeggiamenti della notte di San Silvestro.

Protagonisti della serata saranno due nomi di punta della scena musicale italiana: Guè e Rose Villain, che si esibiranno portando sul palco i loro successi più amati.

Ad aprire e chiudere l’evento saranno invece il DJ Daniele Cossu e la vocalist Jeanine Fakko, per trasformare la piazza in una discoteca a cielo aperto.

Le esibizioni avranno inizio a partire dalle ore 21:30 e termineranno alle ore 01:30 circa, con la seguente scaletta:

DJ set Daniele Cossu + Jeanine Fakko;

Esibizione Rose Villain;

Esibizione Guè;

DJ set chiusura.

L’ingresso per il pubblico è gratuito.

Gli spettatori potranno accedere nell’area pedonalizzata a partire dalle ore 19:00 attraverso il varco n.1 di Via Firenze e n.2 di Via Torino.

Le persone con disabilità, munite dell’apposito contrassegno auto, potranno parcheggiare la propria vettura in Piazza Falcone, con accesso dal varco n.4 di Via Gentile.

Potranno inoltre assistere all’evento nello spazio protetto a loro dedicato all’interno.

Anche sul resto del litorale romano non mancheranno appuntamenti per dare addio al 2025 e brindare al nuovo anno. Nel Comune di Fiumicino, domani, nella parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, all’Isola Sacra, alle 19, ci sarà il Concerto di musiche della tradizione natalizia per violino e pianoforte.

Il borgo di Testa di Lepre si prepara a inaugurare il nuovo anno all’insegna della musica lirica. Il 1 gennaio, alle 18, la Chiesa di San Pietro Apostolo ospiterà il Concerto di Capodanno, un appuntamento gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza. L’evento è patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dalla Pro Loco di Testa di Lepre.

Appuntamenti il 1 gennaio anche nel X Municipio di Roma: alla Stazione di Acilia, all’interno del progetto “Capodarte2026”, dalle 14 alle 18, si terrà lo spettacolo itinerante “Sana e Robusta Costituzione”, a cura delle associazioni Affabulazione, Naufragarmèdolce e Le Radiose. Sempre il 1 gennaio, dalle 18, presso la Stazione di Acilia, spettacoli di danza ed, a seguire, dalle 20, le esibizioni musicali di Piotta, Nesli, Beda e Jelecrois, per un Capodanno all’insegna della cultura, della musica e della partecipazione cittadina.

E ad Ostia c’è già attesa per il tradizionale “Bagno di Capodanno”, con appuntamento allo Stabilimento BelSito alle 11, che lo scorso anno vide la partecipazione di oltre 400 persone.

Infine, il Teatro Tenda Campus Etruria di Piazza Aldo Moro a Cerveteri, tra comicità e musica, ospiterà il 2 gennaio, alle 18.30, “Gli Appiccicaticci” con lo spettacolo “Tutto da Sol”, ed alle 21 “The Cinema Show Quartet”, un omaggio ai grandi gruppi musicali degli anni Settanta; sabato 3 gennaio, alle 21, “Gingerman Trio”, tra swing e jazz, da Ella Fitzgerald a Frank Sinatra.