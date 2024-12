L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino ‘ANVVFC’ ricerca bikers volontari

Saranno operativi nell’espletamento di attività in bicicletta presso parchi, pinete, spiagge e boschi

di Fernanda De Nitto

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino, al fine di ampliare la presenza sul territorio, lancia un appello rivolto agli interessati del “settore bike”, i quali saranno operativi, come volontari, nell’espletamento di attività in bicicletta presso parchi, pinete, spiagge e boschi, offrendo servizi di intervento e prevenzione, soprattutto in materia di incendi, scarichi di rifiuti illeciti e sversamenti in mare o a fiume.

L’ANVVFC è una Associazione Nazionale di Protezione Civile nata nel 1990 da parte di alcuni vigili del fuoco in servizio e in congedo. Dell’organizzazione possono fare parte tutti i cittadini, successivamente a un percorso di formazione specifica.

Infatti, coloro che sono interessati a prestare la loro opera, in particolare per il settore bike, saranno formati da istruttori e docenti qualificati, attraverso specifici corsi di bici acrobatica, primo soccorso, antincendio di III livello, addestramento e ulteriori argomenti di intervento e Protezione Civile.

La formazione in materia di bici acrobatica è possibile attraverso la collaborazione avviata dall’ANVVFC di Fiumicino con la “Scuola Acrobatica” di Ivan Marcelli, con la quale è stato anche organizzato un evento dedicato alla sicurezza e all’educazione stradale, presso il Parco del Perugino al Parco Leonardo, dove bambini e ragazzi si sono cimentati in un percorso in bici, utile per apprendere le regole di comportamento stradale in modo divertente.

L’impegno dei formatori dell’Associazione, è quello di trasmettere l’amore verso la sicurezza, garantendo altresì assistenza ed attenzione costante verso la popolazione. Gli interessati a collaborare nel progetto “bike” possono contattare l’ANVVFC alla seguente e-mail fiumicino1@anvvfc.it o telefonicamente al 327.6669519.