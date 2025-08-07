La tartaruga marina “Caretta Caretta” nidifica nella spiaggia libera di Passoscuro

Una pattuglia dell’Ufficio Locamare di Fregene si è recato sul posto per delimitare e porre in sicurezza il sito

Due eccezionali eventi, sul nostro litorale, a distanza di poco più di un mese l’uno dall’altro. Protagonista ancora una tartaruga marina “Caretta Caretta” che ha deposto le uova, al momento il numero imprecisato, ieri sera, su un tratto di spiaggia libera di Passoscuro.

La segnalazione alla Capitaneria di Porto di Roma è giunta verso le 23/23.30. Una pattuglia dell’ Ufficio Locamare di Fregene si è recato sul posto per delimitare e porre in sicurezza il sito dove è avvenuta la deposizione. Sono stati attivati gli esperti di Tartalazio che, con un sopralluogo, stanno effettuando i rilievi sulla deposizione e valutando le condizioni di rischio del nido, anche in considerazione della densità di frequentazione su tale tratto di arenile: all’esame la decisione se spostarlo o meno in un luogo ritenuto più sicuro.

Il 3 luglio scorso, sempre la tartaruga marina “Caretta Caretta” aveva deposto 81 uova, nel corso della notte, in una delle baie sulla spiaggia del Lungomare della Salute ad Isola Sacra (clicca qui), a poca distanza dalla riva e dal chiosco balneare Reef. Le uova erano state poi subito trasferite nella zona di Castel Porziano, per condizioni di maggiore sicurezza.

(foto d’archivio)