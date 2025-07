Evento eccezionale a Fiumicino: Tartaruga marina depone 81 uova sulla spiaggia (VIDEO)

Le uova sono state prelevate e messe in sicurezza: saranno trasferite in un’area più idonea

di Erica Fasano

La scorsa notte la spiaggia del Lungomare della Salute ad Isola Sacra ha ospitato un fatto eccezionale per questo tratto di litorale cittadino: una tartaruga marina Caretta caretta ha deposto 81 uova a poca distanza dalla riva. Dopo una segnalazione del custode di un’attività balneare vicina, la Capitaneria di Porto di Roma ha fatto sì che l’area della deposizione fosse tempestivamente delimitata grazie all’intervento del titolare di una struttura balneare vicina, il Reef Village, per porla subito in sicurezza.

Questa mattina, intorno alle 7, in contatto con la Capitaneria di Porto, gli esperti di Tartalazio sono intervenuti sul posto, eseguendo misurazioni delle uova e valutando le condizioni di rischio del nido, data l’alta frequentazione di bagnanti e la vicinanza al mare, circa 5 metri. Hanno deciso di rimuoverlo, poiché una possibile mareggiata avrebbe messo a rischio la schiusa. Dopo aver numerato le uova una ad una, le hanno prelevate per metterle in sicurezza e trasferirle in un’area più idonea nella zona di Castelporziano, a sud di Ostia.

Rimane comunque un episodio di inedita portata per l’ambiente marino del nostro litorale: casi analoghi in passato si erano verificati solo più a nord, a Focene o a Passoscuro.

(Foto Capitaneria di Porto)