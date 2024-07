La Fiumicino Tributi ottiene certificazione di qualità ISO 9001

Baccini: “Questo prestigioso traguardo testimonia il grande lavoro portato avanti dal CdA, dalla dirigenza e dai dipendenti”

La Fiumicino Tributi ha ottenuto la certificazione ISO 9001 relativa all’erogazione dei servizi di gestione e controllo delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione di imposte di competenza delle amministrazioni locali ed altre inerenti la fiscalità locale. L’importante riconoscimento è stato ottenuto anche per il servizio di supporto amministrativo di back office per la gestione delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale, inclusa la postalizzazione e relativo ricevimento al pubblico.

“La Fiumicino Tributi, con questo risultato, certifica gli elevati standard internazionali di qualità raggiunti nelle procedure, nei processi e in un sistema di gestione aziendale innovativo e sempre più attento e accurato – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – Questo prestigioso traguardo testimonia il grande lavoro portato avanti dal CdA, dalla dirigenza e dai dipendenti della società che desidero ringraziare per l’obiettivo raggiunto“.

“Il lavoro di risanamento e di riorganizzazione della Fiumicino Tributi che questa Amministrazione sta realizzando e che ha portato la società in house, a intero capitale pubblico, non è terminato, ma prosegue con decisione sulla strada di una crescita e valorizzazione degli ambiti e delle competenze. Con l’obiettivo di renderla sempre più in grado di rispondere alle aspettative degli utenti e – conclude il primo cittadino – di soddisfare, al meglio, i bisogni dei nostri cittadini”.