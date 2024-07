Inaugurata al Leonardo da Vinci la nuova “Terrazza Eataly” presso il Terminal 1 Partenze

Un open space totalmente dedicato alla ristorazione, in un’area complessiva di circa 250 mq.

di Fernanda De Nitto

Prosegue e si estende la collaborazione tra Aeroporti di Roma, parte di Avolta, con Autogrill, attraverso la nuova Terrazza Eataly, un ambiente all’aperto presente da pochi giorni presso il Terminal 1 Partenze, con una variegata offerta food & beverage in airside.

Il nuovo spazio outdoor si caratterizza per essere un open space totalmente dedicato alla ristorazione, in un’area complessiva di circa 250 mq. L’area costituisce una estensione della struttura Eataly operativa da maggio 2022 presso il Terminal 1, specificamente nell’area dedicata ai voli diretti in Italia e verso le destinazioni Schengen.

La nuova area, con ottanta posti a sedere, nasce con l’obiettivo di permettere ai viaggiatori di rilassarsi, offrendo piatti freddi e caldi della cucina italiana in base alla stagionalità, con oltre trenta tipologie di food, tra cui taglieri di salumi e formaggi di alta qualità e pizze farcite con ingredienti premium, oltre che una degustazione e selezione di vini nazionali e degli ottimi cocktail ed aperitivi, preparati con grande maestria dal personale Autogrill.

Aeroporti di Roma, nell’ambito della digitalizzazione dell’offerta commerciale dello scalo internazionale, offre la possibilità per tutti i turisti in transito di prenotare dal sito adr.it il tavolo presso la terrazza con il servizio “Book a table”.

Alla presentazione della nuova Terrazza Eataly hanno partecipato, tra gli altri, Marilena Blasi, Chief Commercial Officer ADR, Massimiliano Santoro, CEO Italy F&B di Avolta e Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta.

L’apertura al pubblico dell’area outdoor permette di incrementare la collaborazione tra Aeroporti di Roma e Autogrill, che già nel mese di aprile 2024, avevano inaugurato insieme, sempre presso il Leonardo Da Vinci, al Terminal 3 Partenze – Satellite, il primo locale Costa Coffe, una catena di caffè britannica fondata in Italia dai fratelli Costa nel 1971.

“Siamo entusiasti di poter inaugurare un ulteriore tassello per rafforzare un’offerta food & beverage che è sempre più esclusiva, coinvolgente e completa – ha dichiarato Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma – Con questa nuova e suggestiva location consolidiamo ed evolviamo ancora l’offerta commerciale del nostro aeroporto stellato al fine di garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio di qualità”.

“L’apertura della nuova Terrazza Eataly è in linea con la nostra strategia di sviluppo nel canale aeroportuale, rafforzata anche dalla nostra nuova identità come parte di Avolta. – ha dichiarato Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta – Consolidiamo la partnership con Eataly, con cui condividiamo una forte inclinazione all’innovazione e al continuo sviluppo di un’offerta diversificata e di alto livello, che propone il meglio del Made in Italy. Un ringraziamento va ad Aeroporti di Roma, con cui rafforziamo la nostra presenza all’interno di Fiumicino interfacciandoci con un alto numero di passeggeri internazionali, offrendo un servizio di ristorazione dedicato a chi desidera trascorrere una sosta enogastronomica di qualità”.

L’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, proprio in questi giorni è stato premiato per la sesta volta negli ultimi sette anni come Best Airport da ACI Europe nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri ed è tra i soli 12 aeroporti con 5 Stelle Skytrax al mondo.