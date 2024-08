Il 21 e 22 settembre la prima edizione del Premio Nazionale “Salvo D’Acquisto”

Tortorici: “La manifestazione si terrà presso il Museo del Sassofono di Maccarese”

di Fernanda De Nitto

Un riconoscimento per valorizzare un giovane o una giovane che abbiano compiuto gesti pieni di altruismo a favore di altre persone o dell’Ambiente. Sono questi i principi su cui si fonda la prima edizione del Premio Nazionale “Salvo D’Acquisto”, promosso dalla Farmacia Sociale Salvo D’Acquisto di Palidoro in collaborazione con la Biblioteca dei Piccoli, l’Ecomuseo del Litorale Romano, Farmeglio e la testata giornalistica “L’Ortica”.

Per scoprire maggiori dettagli sulla fondazione di questo importante evento dedicato al vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, che il 23 settembre 1943, proprio a Palidoro, non esitò a sacrificare la propria vita per salvare quella di 22 uomini catturati dalle truppe tedesche e destinati alla fucilazione, il dott. Marco Tortorici creatore della premiazione ci racconta l’idea che ha portato alla realizzazione del Premio.

Dott. Tortorici, come nasce l’idea di fondare un riconoscimento dedicato alla memoria di Salvo D’Acquisto, Medaglia d’oro al Valor Militare?

“Ho sempre cercato nella farmacia di Palidoro, intitolata alla sua memoria, di raccontare la storia di questo giovane carabiniere partenopeo, assegnato alla caserma di Torre in Pietra durante i momenti più drammatici della seconda guerra mondiale. Molti bambini e ragazzi domandano spesso chi fosse Salvo e perchè oggi è necessario ricordarlo. Da qui nasce l’idea di una premiazione nazionale dedicata proprio alla valorizzazione dei nostri giovani eroi, di ragazze e ragazzi che si sono contraddistinti per nobili gesti di altruismo. Per la realizzazione del Premio ho chiesto autorizzazione al fratello di Salvo, Alessandro D’Acquisto, che non ha esitato un istante nell’aderire con piacere all’iniziativa“.

Come è stato strutturato il premio? Chi sono i membri della giuria?

“Il premio prevede l’assegnazione di tre medaglie d’oro a ragazze o ragazzi che in tutta Italia si siano distinti per la tutela di vite umane, la valorizzazione dell’ambiente e del proprio territorio. Sarà assegnato, altresì, un riconoscimento al farmacista più buono d’Italia, colui che nella sua professione antepone il bene comune al profitto. Grazie a Farmeglio siamo riusciti a trovare il dott. Cotroneo che a Bisignano, paese storico della valle del Crati, in provincia di Cosenza, dove è presente la sua farmacia, si è contraddistinto per un profondo gesto di altruismo nei confronti della sua città. Il farmacista al fine di valorizzare il lavoro di tante famiglie del luogo, specializzate nella produzione artigianale di ceramiche artistiche, ha acquistato dalle stesse un considerevole numero di opere che ha voluto donare al suo paese per renderlo ancora più bello agli occhi di turisti ed abitanti. A Bisignano, esiste, infatti, una tradizione millenaria nella lavorazione della ceramica. E’ poi in corso di valutazione da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri il riconoscimento che vorremmo assegnare anche ad un rappresentante dell’Arma stessa. La giuria del Premio è presieduta dal maestro Attilio Berni, Presidente del Centro Studi Musicali Torre in Pietra”.

Quando e come si svolgerà la prima edizione del Premio Salvo D’Acquisto?

“L’evento si svolgerà in due giorni, il 21 e 22 settembre, una scelta voluta per ricordare un Salvo vivo, proprio nelle giornate precedenti al suo eroico gesto. La manifestazione si terrà presso il Museo del Sassofono di Maccarese e prevede nella giornata di sabato 21 settembre il concerto swing dell’orchestra ‘Mille lire al mese’ con un repertorio di musica italiana degli anni ’30 e ’40, il periodo in cui è vissuto D’Acquisto, che ci immaginiamo nella sua breve vita abbia ascoltato queste melodie. Domenica 22 settembre sarà il momento clou con la cerimonia di premiazione alla presenza di Alessandro D’Acquisto, fratello dell’eroe“.

Sono previste delle iniziative trasversali alla premiazione, in particolare dedicate ai giovani?

“Grazie alla collaborazione di Maria Sole Agnelli e della disegnatrice per bambini e ragazzi Silvia Crocicchi abbiamo realizzato il primo libro che racconta in modo garbato la storia del nostro Salvo D’Acquisto. Il volume, che sarà presentato durante la premiazione, ha una tiratura limitata di 200 copie e si può ordinare in Farmacia. Abbiamo poi lanciato una raccolta fondi per chi volesse contribuire alla pubblicazione e all’organizzazione della manifestazione. Per donare: https://www.gofundme.com/f/premio-salvo-dacquisto “.