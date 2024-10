Guida Ristoranti del Gambero Rosso, Pascucci al Porticciolo si conferma al top con il Premio Miglior Servizio di Sala

“Un riconoscimento che dedichiamo al nostro team e a tutti voi che ogni giorno ci scegliete”

di Dario Nottola

Pascucci al Porticciolo si conferma al top della gastronomia tricolore, dopo aver ricevuto il Premio come Miglior Servizio di Sala. “Un bellissimo riconoscimento quello ricevuto dal Gambero Rosso come Miglior servizio di sala per la Guida Ristoranti 2025. Un premio che sottolinea l’impegno per creare le nuove generazioni di sala, la loro identità e la nuova narrazione gastronomica”, il commento del ristorante sulla sua pagina social. Ed è uno dei 52 ristoranti premiati con le “Tre Forchette” dalla Guida Ristoranti d’Italia 2025 del Gambero Rosso.

La lista comprende Piazza Duomo (97 punti) ad Alba (Cuneo), Reale (97 punti) a Castel di Sangro (L’Aquila), Atelier Moessmer Norbert Niederdoler (95 punti) a Brunico (Bolzano), Osteria Francescana (95 punti) a Modena, Le Calandre (94 punti) a Rubano (Padova), Madonnina del Pescatore (94 punti) a Senigallia (Ancona), Il Pagliaccio (94 punti) a Roma, La Pergola dell’hotel Rome Cavalieri (94 punti) a Roma, Uliassi (94 punti) a Senigallia (Ancona), Cracco in Galleria (93 punti) a Milano, Pascucci al Porticciolo (93 punti) a Fiumicino, Enoteca Pinchiorri (93 punti) a Firenze, Torre del Saracino (93 punti) a Vico Equense (Napoli), Villa Crespi (93 punti) a Orta San Giulio (Novara), Da Vittorio (93 punti) a Brusaporto (Bergamo), Agli Amici dal 1887 (92 punti) a Udine, Antica Corono Reale (92 punti) a Cervere (Cuneo), Casa Perbellini 12 Apostoli (92 punti) a Verona, D’O (92 punti) a Cornaredo (Milano), Dani Maison (92 punti) a Ischia (Napoli), Duomo (92 punti) a Ragusa, Quattro Passi (92 punti) a Massa Lubrense (Napoli), Seta by Antonio Guida (92 punti) a Milano, La Trota (92 punti) a Rivodutri (Rieti), Antica Osteria da Cera (91 punti) a Campagna Lupia (Venezia), Enrico Bartolini Mudec (91 punti) a Milano, Berton (91 punti) a Milano, Da Caino (91 punti) a Montemerano (Grosseto), Dal Cambio (91 punti) a Torino, Enoteca La Torre a Villa Laetitia (91 punti) a Roma, Guido (91 punti) a Serralunga d’Alba (Cuneo), Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome hotel (91 punti) a Roma, Imago dell’hotel Hassler (91 punti) a Roma, Lido 84 (91 punti) a Gardone Riviera (Brescia), Miramonti l’Altro (91 punti) a Concesio (Brescia), La Peca (91 punti) a Lonigo (Vicenza), Andreina (90 punti) a Loreto (Ancona), Andrea Aprea Ristorante (90 punti) a Milano, L’Argine a Vencò (90 punti) a Dolegna del Collio (Gorizia), DaGorini (90 punti) a Bagno di Romagna (Forlì Cesena), Dina (90 punti) a Gussago (Brescia), Don Alfonso 1890 (90 punti) a Massa Lubrense (Napoli), Taverna Estia (90 punti) a Brusciano (Napoli), Dalla Gioconda (90 punti) a Gabicce Mare (Pesaro Urbino), Harry’s Piccolo (90 punti) a Trieste, Krèsios (90 punti) a Telese Terme (Benevento), Laite (90 punti) a Sappada (Udine), La Madia (90 punti) a Licata (Agrigento), Pashà (90 punti) a Conversano (Bari), Dal Pescatore Santini (90 punti) a Canneto sull’Oglio (Mantova), Il Piccolo Principe del Grand hotel Principe di Piemonte (90 punti) a Viareggio (Lucca), I Tenerumi del Therasia Resort (90 punti) a Vulcano (Messina).