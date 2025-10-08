Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 8 Ottobre 2025

Granaretto, sopralluogo del Presidente del Consiglio Severini e dell’Assessore Costa: “Ripristinare subito l’area oggetto di ripiantumazione”

Severini e Costa: “Accolta la preoccupazione dei cittadini, ora manutenzione e rispetto degli impegni”.

In seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini, il Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa hanno effettuato questa mattina un sopralluogo nel quartiere di Granaretto, presso l’area dove era stato realizzato un piano di ripiantumazione finanziato con fondi del PNRR.

“Abbiamo voluto constatare di persona la situazione segnalata dai residenti – dichiarano Severini e Costa – e purtroppo abbiamo riscontrato che l’area, di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, versa oggi in uno stato di totale abbandono: le piante messe a dimora risultano secche e prive di qualsiasi tipo di manutenzione.”

L’intervento, originariamente finalizzato alla valorizzazione ambientale dell’area, risulta ora compromesso, causando un evidente degrado urbano.

“Abbiamo accolto la legittima preoccupazione dei cittadini – proseguono – ci attiveremo formalmente affinché Città Metropolitana, ente responsabile dell’intervento e della sua manutenzione, intervenga al più presto per ripristinare le condizioni originarie dell’area, garantendo la cura del verde pubblico e il rispetto degli impegni presi.”

