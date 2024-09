“Giornata Mondiale del Cuore” oltre 60 esami cardiologici gratuiti effettuati in Piazza G.B. Grassi

L’iniziativa di prevenzione cardiovascolare ha visto la partecipazione di molti cittadini

Grande partecipazione alla celebrazione della “Giornata Mondiale del Cuore” in Piazza G.B. Grassi, organizzata dall’ACTI Roma (Associazione Cardiotrapiantati Italiani) con il patrocinio del Comune di Fiumicino, del Ministero della Salute, della Regione Lazio ed in collaborazione con la ASL Roma 3.

L’evento, che si è aperto con l’esibizione della banda musicale della Pro Loco di Fiumicino, che ha intonato l’Inno di Mameli, ha visto la partecipazione di molti cittadini, venuti per approfittare delle iniziative di prevenzione cardiovascolare, offerte durante tutta la giornata. Sono stati eseguiti oltre 60 esami cardiologici gratuiti, tra cui ecocardiogrammi e screening per la prevenzione delle patologie cardiovascolari, un risultato che conferma l’interesse verso la salute cardiaca. Inoltre, circa venti persone hanno donato il sangue presso lo stand dell’Associazione “Donatorinati della Polizia di Stato”, contribuendo a un’iniziativa di grande valore sociale e sanitario.

“E’ fondamentale il coinvolgimento attivo di tutti nella cura del cuore, il nostro motore di vita. Ringrazio i medici, gli organizzatori e tutti i volontari che hanno reso possibile l’iniziativa – ha dichiarato il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, intervenuto per i saluti istituzionali, sottolineando l’importanza di promuovere la salute e la prevenzione cardiovascolare nella comunità – Fiumicino è una città cardio protetta, grazie alla presenza di defibrillatori disposti in maniera strategica su tutto il territorio comunale; altri ne verranno installati in futuro per rafforzare la cultura della prevenzione. L’incontro di oggi vuole sostenere la campagna di promozione della donazione di organi, essenziale per ridurre le lunghe liste d’attesa dei trapianti e per dare una seconda possibilità a chi è in difficoltà. La nostra Amministrazione continuerè a sostenere eventi come questo, affinché la salute dei nostri cittadini sia sempre in primo piano”.

Alla manifestazione hanno preso parte il Vice Sindaco Giovanna Onorati, gli Assessori Federica Poggio e Raffaello Biselli ed il Direttore Sanitario ASLRM3 Dott. Antonio Bray.

“Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità a livello globale. Un problema che va contenuto con la prevenzione – ha dichiarato Franco Osvaldo Faieta, Presidente della ACTI, sottolineando l’importanza di promuovere una cultura della prevenzione basata su stili di vita sani ed un’attenta gestione dei fattori di rischio – Fortunatamente in Italia possiamo contare anche su risorse mediche e farmaceutiche che, negli ultimi anni hanno, fatto passi da gigante. Io stesso sono un trapiantato e sono vivo grazie alla tecnologia, alla sapienza ed alla bravura dei nostri dottori. Il San Camillo – Forlanini di Roma, che ringrazio anche per aver aderito all’iniziativa di oggi, può vantare uno dei reparti di cardiochirurgia più avanzati d’Italia”.

I servizi offerti durante la giornata sono stati gestiti da medici specializzati dei reparti di Cardiochirurgia, Cardiologia e del Day Hospital Trapianti dell’Ospedale San Camillo – Forlanini, che hanno messo a disposizione la loro esperienza e professionalità. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di eseguire esami importanti come l’ecocardiogramma, monitorare l’Indice di Massa Corporea (BMI) e ricevere screening di prevenzione cardiovascolare, servizi fondamentali per rilevare eventuali fattori di rischio”.

La Croce Rossa Italiana, ha proposto il “Defibrillation Day”, in cui il pubblico ha potuto apprendere come utilizzare correttamente il defibrillatore in caso di arresto cardiaco improvviso. Dimostrazione che ha contribuito a sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di essere preparati e informati sulle tecniche “salvavita” in situazioni di emergenza.