Fregene, una nuova panchina in viale Sestri Levante

Donata dal “Singita Miracle Beach” in occasione dell’evento “Tra mare e terra puliamo il nostro territorio”

di Dario Nottola

È stata messa a dimora questa mattina, a Fregene, dalla squadra dei Lavori pubblici del Comune di Fiumicino una panchina in viale Sestri Levante, in corrispondenza della fermata Cotral. È già utilizzabile, a disposizione della cittadina.

La panchina è stata donata dal “Singita Miracle Beach” in occasione dell’evento “Tra mare e terra puliamo il nostro territorio”, svoltosi il 17 marzo scorso al Villaggio dei Pescatori con 200 ragazzi degli Istituti scolastici superiori “Paolo Baffi” e “Leonardo da Vinci”.

Sulla panchina è stata affissa una targa dedicata alle scuole partecipanti e riferita all’iniziativa del 17 marzo. Recita così: “Un gesto d’amore per l’ambiente è un dono per il nostro futuro e delle persone che amiamo”.

“Desidero ringraziare il ‘Singita Miracle Beach’ per la donazione e il vicesindaco Giovanna Onorati. È sempre bello vedere la collaborazione tra pubblico e privato per migliorare la vita quotidiana dei cittadini nell’interesse della città. Altre 5 panchine donate da alcune attività locali, con stesso modello ed analoghe modalità, verranno inaugurate lunedi 7 aprile in occasione dell’iniziativa ‘Legalmente Marciando’, commenta Tommaso Campennì, incaricato del Sindaco alle politiche giovanili